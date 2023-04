Phố Sách Hà Nội - điểm đến văn hoá đọc hấp dẫn của Thủ đô

Trong các ngày từ 21/4 đến 4/5, có các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách, những hoạt động văn hóa, giải trí phong phú, hấp dẫn tại Phố Sách Hà Nội: Ra mắt sách “Alexandre de Rhodes và hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ”, do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện (ngày 22/4); tọa đàm “Bàn về văn học trẻ”, do Nhà sách Phương Nam thực hiện (ngày 23/4); ra mắt sách “Những lá thư thời chiến”, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức (ngày 23/4); sự kiện bảo vệ môi trường “Đổi rác lấy cây”, do Green Life tổ chức (ngày 28/4)… và các hoạt động ưu đãi, quà tặng dành cho độc giả./.