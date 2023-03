Prudential Việt Nam tổ chức ngày hội an toàn giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi

(TBTCO) - Ngày hội An toàn giao thông do công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP), Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác địa phương tổ chức, đã thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo các cấp ban ngành tỉnh Quảng Ngãi tham dự. Trong ngày hội, các em tự tin khoe kiến thức an toàn giao thông sau nhiều tháng dự án “Đến trường an toàn” được triển khai.

Đến với ngày hội, các em học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi. Hơn 650 học sinh cùng các phụ huynh và giáo viên đến từ 4 trường tiểu học là Bồ Đề, Hành Thuận, Trần Văn Trà và Tịnh Phong đã tập trung về trường tiểu học Tịnh Phong (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để tham dự Ngày hội An toàn giao thông. Đến với ngày hội, các em học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi sôi nôi, đồng thời, tranh tài kiến thức về an toàn giao thông trong cuộc thi rung chuông vàng. Theo đó, 100 em học sinh đại diện từ 4 trường đã tham gia trong phần thi thử thách kiến thức và xử lý tình huống về chủ đề an toàn giao thông. Với hình thức trả lời nhanh, loại trực tiếp, tiếp sức đồng đội, các em không chỉ được kiểm tra lại những hiểu biết về luật an toàn đường bộ được dạy trong 2 năm vừa qua, mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi với các trường trong địa bàn. Được biết, 100 em học sinh này đều là học sinh xuất sắc đến từ các trường đã triển khai dự án “Đến trường an toàn” tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023. Bên cạnh cuộc thi, các giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt tại sự kiện được cùng nhau tham gia các trò chơi trải nghiệm. Điển hình là hoạt động “Phiêu lưu cùng Gumball” để giải cứu các nhân vật thông qua các trò chơi vật chất và trí tuệ về chủ đề an toàn giao thông. Sự kiện đã mang đến một sân chơi bổ ích và lý thú, giúp các em học sinh trang bị được kiến thức và kỹ năng bảo vệ an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông đường bộ. Đây cũng là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động tập huấn, giảng dạy an toàn giao thông tại nhà trường, cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, cấp mũ bảo hiểm đạt chuẩn và thực hiện chiến dịch “30 ngày đi bộ an toàn” tại tỉnh Quảng Ngãi, kéo dài trong suốt năm học. Những hoạt động này đều giúp lan tỏa ảnh hưởng của dự án và góp phần vào sự thành công trong công cuộc bảo vệ trẻ em trên đường đến trường. Bà Nicole Ngeow - đại diện của Quỹ Prudence (Prudence Foundation) - đơn vị đầu tư vì cộng đồng của Prudential tại châu Á và châu Phi chia sẻ tại sự kiện: “Đến trường an toàn là một trong những dự án trọng điểm của Quỹ Prudence hướng tới đối tượng trẻ em, nhằm xây dựng một môi trường an toàn cho các em phát triển, học tập. Prudential Việt Nam đã triển khai thành công dự án và liên tục mở rộng phạm vi các trường, tỉnh thành trong vòng 3 năm qua để ngày càng nhiều trẻ em tự tin hơn trên con đường đến trường bởi các em được trang bị đầy đủ kiến thức, mũ bảo hiểm. Tôi hi vọng những hành trang đó sẽ giúp các em trở thành công dân có trách nhiệm với xã hội trong tương lai”. Dự án “Đến trường an toàn” nằm trong khuôn khổ chương trình Safe Steps Road Safety Kids, được phát triển bởi của Quỹ Prudence, phối hợp cùng hãng phim hoạt hình Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Đây là năm thứ 3 Prudential Việt Nam triển khai dự án này với mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ thông qua việc trang bị kiến thức và tập huấn kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, dự án cũng gián tiếp tác động tích cực đến đời sống của hàng triệu người dân địa phương nhờ hoạt động truyền thông rộng rãi giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong vấn đề an toàn giao thông.../.

H.C