Prudential vinh dự nằm trong Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2023

Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, Prudential luôn ưu tiên đầu tư vào các dự án trách nhiệm xã hội mang tính dài hạn ở cả 3 trụ cột chính gồm: giáo dục, an toàn và sống khỏe. Chỉ tính riêng năm 2023, ngân sách Prudential dành cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng lên tới gần 25 tỷ đồng. Có thể kể tên một số hoạt động tiêu biểu, thiết thực như dự án giáo dục an toàn giao thông “Đến trường An toàn” và quản lý tài chính thông minh “Cha-Ching” đang bước sang năm thứ 4 và thứ 5 triển khai. Các dự án này đã và đang trang bị kiến thức kĩ năng cần thiết cho khoảng hơn 113.000 trẻ em cấp tiểu học, trải dài khắp các tỉnh thành.