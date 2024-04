Bảo hiểm khoản vay: Khách hàng an tâm khi vay vốn ngân hàng

(TBTCO) - Bảo hiểm khoản vay là loại hình bảo hiểm tự nguyện được nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai trong thời gian qua. Theo đó, trong trường hợp khách hàng vay không may tử vong, hoặc bị thương tật vĩnh viễn…, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thay khách hàng trả nợ cho ngân hàng. Bảo hiểm khoản vay đã và đang khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững vàng cho khách hàng và cả ngân hàng, chứa đựng tính nhân văn cao, luôn hướng đến bảo vệ quyền lợi khách hàng vay vốn.

Đại diện BIC và BIDV trao quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân khách hàng. Ảnh: Phan Hà

Kịp thời chi trả quyền lợi cho khách hàng

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, mới đây công ty đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa) trao hơn 7,7 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân khách hàng D.S (trú tại tỉnh Khánh Hòa) bao gồm: số tiền tham gia bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bảo hiểm, trợ cấp nằm viện và trợ cấp mai táng… Đây là số tiền chi trả bồi thường BIC Bình An lớn nhất từ trước đến nay đối với khách hàng vay vốn tại BIDV.

Quyền lợi thiết thực đối với khách hàng Với quyền lợi thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sản phẩm bảo hiểm khoản vay dành cho người vay vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành một giải pháp bảo vệ toàn diện, hỗ trợ về mặt tài chính cho khách hàng trong trường hợp không may xảy ra rủi ro mất khả năng trả nợ, đồng thời cũng là một trong những công cụ quản trị rủi ro quan trọng, hiệu quả của các tổ chức tín dụng.

Được biết, ông D.S là khách hàng vay vốn thường xuyên tại chi nhánh BIDV Khánh Hòa nhiều năm nay. Sau khi được cán bộ BIDV tư vấn đầy đủ về các quyền lợi và phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An, ông đã đề nghị tham gia bảo hiểm cho các khoản vay tại ngân hàng để có thể an tâm trong cuộc sống. Ông D.S không may tử vong do tai nạn giao thông vào tháng 12/2023.

Trước đó, Bảo hiểm BIC cũng phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh (Chi nhánh BIDV Trà Vinh) trao bồi thường quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may qua đời do tai nạn.

Cụ thể, khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông P.B.Đ (sinh năm 1972). Ông Đ. vay vốn tại chi nhánh BIDV Trà Vinh để sản xuất nông nghiệp, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An cho các khoản vay của mình tại Ngân hàng BIDV. Ngày 4/2/2024, ông P.B.Đ không may qua đời do bị điện giật trong lúc làm vườn nhà. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông P.B.Đ là hơn 1,5 tỷ đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian làm thủ tục chi trả bảo hiểm và tiền trợ cấp mai táng.

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm VietinBank (VBI), mới đây đã phối hợp cùng Ngân hàng VietinBank chi nhánh KCN Trảng Bàng chi trả quyền lợi bảo hiểm khoản vay cho một khách hàng tại Tây Ninh không may gặp rủi ro.

Được biết, khách hàng T.V.T tham gia vay vốn tại Phòng Bán lẻ - Ngân hàng VietinBank chi nhánh KCN Trảng Bàng để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế gia đình. Sau khi được cán bộ tư vấn chi tiết về quyền lợi cũng như hiểu rõ giá trị nhân văn của sản phẩm bảo hiểm hhoản vay - VietinCare, khách hàng T đã quyết định tham gia bảo hiểm cho khoản vay của mình với phí bảo hiểm 21 triệu đồng. Không may sau đó ông T tử vong do tai nạn giao thông. Ngay khi nhận được thông tin từ gia đình, VBI đã gửi lời thăm hỏi và nhanh chóng phối hợp với gia đình, ngân hàng thu thập các hồ sơ liên quan để thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm như cam kết ban đầu với khách hàng.

Theo đó, VBI đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền là 2.805.000.000 đồng bao gồm 2,8 tỷ là tối đa quyền lợi của gói bảo hiểm khách hàng tham gia và VBI hỗ trợ thêm gia đình 5 triệu tiền mai táng phí. Đây là trường hợp khách hàng nhận quyền lợi bảo hiểm có số tiền lớn nhất tại VBI kể từ đầu năm 2024 tới nay. Trước đó, VBI cũng trao quyền lợi bảo hiểm hơn 1,3 tỷ đồng cho một khách hàng ở Phú Yên tử vong do bị điện giật.

Tấm lá chắn bảo vệ khách hàng trước mọi rủi ro

Đại diện BIC cho biết, việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ phía BIC và BIDV đã phần nào giúp gia đình khách hàng an tâm ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế trong giai đoạn khó khăn.

“Với ý nghĩa nhân văn thiết thực và sâu sắc, BIC đã và đang không ngừng cải tiến sản phẩm bảo hiểm người vay vốn thành một trong những sản phẩm ưu việt của BIC hiện nay, với phí bảo hiểm thấp nhất thị trường nhưng quyền lợi bảo hiểm tối ưu cho khách hàng, thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản, không yêu cầu thẩm định sức khỏe của khách hàng và là đây cũng là công cụ hỗ trợ công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng” - đại diện BIC nhấn mạnh.

Đại diện Bảo hiểm Agribank cho biết, sản phẩm "Bảo an tín dụng" là loại hình bảo hiểm tự nguyện, khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích của nó. Bảo hiểm Agribank đã đồng hành cùng khách hàng trong nhiều năm qua, phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính, bảo vệ khách hàng khi bất trắc xảy ra. Hàng trăm gia đình đã được thanh toán số tiền bảo hiểm trong quá trình vay vốn, góp phần làm vơi đi sự trăn trở về nỗi lo tài chính.

Đại diện VBI chia sẻ, trong số các khách hàng tham gia vay vốn tại ngân hàng, có những khách hàng không may gặp rủi ro tử vong khi chưa kịp trả hết khoản vay, để lại gánh nặng cho gia đình. Sản phẩm bảo hiểm khoản vay - VietinCare đã và đang trở thành điểm tựa vững vàng cho rất nhiều khách hàng khi tham gia vay vốn. Với “tấm lá chắn” bảo vệ này, gia đình khách hàng được san sẻ gánh nặng kinh tế giúp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, chỉ trong chưa đầy quý I/2024 (tính đến ngày 25/3/2024), VBI đã thực hiện chi trả hơn 161 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và trở thành điểm tựa vững chắc, san sẻ gánh nặng cho khách hàng trước những rủi ro của cuộc sống./.