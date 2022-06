Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260,9 nghìn tấn), bằng 123% kế hoạch 6 tháng (bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021), chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch 6 tháng (bằng 185% so với cùng kỳ năm 2021). Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.