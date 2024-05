Quản lý thị trường vàng - công việc vẫn còn nhiều bề bộn

TS. HOÀNG VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: Các sản phẩm đầu tư hiện còn ít Giá vàng tăng rõ ràng có những yếu tố khách quan từ bên ngoài và cả chủ quan do chính chúng ta. Về yếu tố bên ngoài, thế giới cả một thời gian dài bất ổn, cộng với chiến tranh khiến cho giá vàng thế giới tăng vọt lên và tác động đến thị trường trong nước. Điều quan tâm là thế giới tăng nhưng giá vàng Việt Nam thậm chí lại tăng nhiều hơn và khoảng cách càng xa so với thế giới. Việc này có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta đã tách biệt thị trường vàng trong nước và thế giới, trong đó có việc Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng và gần như không có việc doanh nghiệp nhập khẩu vàng. Yếu tố nữa là nhãn hiệu vàng được Nhà nước bảo hộ nên người dân an tâm, nó là sản phẩm đầu tư cất trữ bảo toàn giá trị. Trong khi đó, cơ cấu các sản phẩm đầu tư hiện nay là rất ít, gửi tiết kiệm lãi suất rất thấp nên người dân phải tìm chỗ để giữ giá trị đồng tiền. Vừa qua, để tăng cung, NHNN đã đấu thầu, nhưng càng sau đấu thầu giá càng tăng, cho thấy giải pháp đấu thầu không đạt được mục tiêu, có ý kiến cho rằng đấu thầu vàng đang là tác nhân đẩy giá vàng lên, chứ không phải kéo giá xuống. TS. LÊ XUÂN NGHĨA - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC GIA: Cần đánh giá và phân tích rõ khái niệm "vàng hóa" Chúng ta đề cập nhiều về các khái niệm vàng hóa, đô la hóa… nhưng thực chất việc này cần phải nhìn nhận một cách rõ ràng. “Vàng hóa” chỉ có thể xảy ra khi ngân hàng được huy động và cho vay vàng, qua đó việc các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ làm vàng bị “nhân lên” từ đó dẫn đến vàng hóa. Ví dụ như thời kỳ năm 2009, chúng ta đã từng cho phép các ngân hàng nhận tiền gửi và cho vay vàng và các ngân hàng lợi dụng việc đó để kinh doanh tạo ra bất ổn về cả thanh toán và thương mại. Khái niệm “vàng hóa” khi đó trở thành sự ám ảnh cho đến bây giờ. Nhìn lại thị trường vàng giai đoạn sau đó, độc quyền vàng bắt đầu có từ năm 2013 nhưng cả một giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 thị trường diễn ra khá ổn định, không có sự chênh lệch đáng kể giá vàng trong nước và thế giới. Vấn đề chỉ bắt đầu từ khoảng năm 2020 đến nay khi giá vàng thế giới tăng và giá vàng trong nước tăng nhanh hơn dẫn đến chênh lệch. Trong bối cảnh này chúng ta cần phải phân tích đánh giá đầy đủ về nhiều yếu tố, bởi từ 2014 đến nay thị trường vẫn chịu cùng một chính sách, nhưng diễn biến thị trường giai đoạn 2014 – 2019 và giai đoạn 2020 – 2024 lại khác hẳn nhau. Đặc biệt, buôn lậu vàng cũng có thể là một yếu tố cần được quan tâm.