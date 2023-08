Quảng Ninh: 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 36.970 tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8 tháng đạt trên 36.970 tỷ đồng, bằng 69% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.900 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 26.072 tỷ đồng. Công tác phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, số đơn vị thành lập mới tăng 21% so với cùng kỳ trong khi số doanh nghiệp giải thể giảm 7% so với cùng kỳ.

8 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những kết quả tích cực, thể hiện qua các số liệu cụ thể. So với cùng kỳ năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,67%, trong đó, sản xuất ngành khai khoáng tăng 7,1%, sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,3%. Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế. Trong tháng 8, tỉnh Quảng Ninh đón 1,26 triệu lượt khách, gấp 1,47 lần cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt 3.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3% so với cùng kỳ. Ước 8 tháng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại bán lẻ, lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành đều tăng mạnh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công tiếp tục được quan tâm. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được đảm bảo. Các hoạt động thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh diễn ra sôi nổi. Tình hình quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng mạnh. Ảnh: HK Ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm phấn đấu tăng trên 11%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm đạt 54.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt trên 1,2 tỷ USD. Yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh lưu ý một số nội dung: Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh trong thời gian sớm nhất, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 15/9/2023. Tập trung hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh; các địa phương tiếp tục tập trung triển khai Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023; tập trung đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy chủ đầu tư các dự án đầu tư trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân KCN tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long đã được khởi công năm 2022, đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để từ nay tới cuối năm phấn đấu khởi công 5 dự án nhà ở công nhân KCN, nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân ngành Than. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí về phân loại nhà ở của Bộ Xây dựng. Tiếp tục chấn chỉnh tác phong làm việc, nhất là tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu quyết tâm, quyết liệt, sợ trách nhiệm, không dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong một số cán bộ, công chức, viên chức./.

PV