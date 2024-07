Quảng Ninh: Sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó phấn đấu đến năm 2030 Quảng Ninh sẽ là điểm đến của các sự kiện khoa học, trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo tầm quốc gia, quốc tế.

Thời gian gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã luôn là điểm đến của các sự kiện khoa học và công nghệ, như vào cuối năm 2023 đã liên tiếp diễn ra nhiều sự kiện mang tầm quốc gia như sự kiện "Kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 - Techconnect and Innovation Vietnam 2023" do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần đầu tiên đồng chủ trì tổ chức. Hay vào cuối tháng 12/2023, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số - VFTE lần thứ 5, với chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động" do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Các doanh nghiệp đoạt Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số - VFTE lần thứ 5 diễn ra tại Quảng Ninh.

Từ 19-28/8/2024 sẽ diễn ra một cuộc thi mang tầm quốc tế là Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2024 tại khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Đại Yên, TP Hạ Long). ABU Robocon là cuộc thi chế tạo robot lớn, dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khối kỹ thuật của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải 2024, tại Quảng Ninh với sự tham dự của 13 đội tuyển đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam có 2 đội tuyển.

Với những lợi thế cùng các giải pháp cụ thể tỉnh Quảng Ninh đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại sẵn sàng đăng cai tổ chức và đón tiếp các hội thảo, sự kiện về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Quảng Ninh đã ban hành các chính sách ưu đãi, chi phí hợp lý, đăng kí tổ chức các hội thảo. Tăng cường liên kết tham gia đăng cai tổ chức như xây dựng chương trình tổ chức chuyên nghiệp có kèm du lịch tham quan thắng cảnh, tận dụng lợi thế nhiều cảnh quan thiên nhiên, tăng nguồn thu cho ngành du lịch.

Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Đại Yên, TP Hạ Long), nơi diễn ra Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) 2024 vào tháng 8 sắp tới.

Tích cực trao đổi với các trường đại học, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế, các tạp chí uy tín với hệ số ảnh hưởng Impart Factor cao, đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực khoa học, công nghệ trên toàn thế giới, quảng bá về địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện Quảng Ninh.

Phối hợp với các Quỹ tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu như: Quỹ Vinfuture của tập đoàn Vingroup, tổ chức International Brain Research Organizatinon với giải thưởng Early Career award…

Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện tầm cỡ, cùng với những tiêu chuẩn khắt khe phải đáp ứng để tổ chức các sự kiện đặc thù của ngành, Quảng Ninh một lần nữa khẳng định vị thế của địa phương có hạ tầng cơ sở hiện đại, trở thành điểm đến của các sự kiện khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế.