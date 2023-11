Quốc hội quyết nghị mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 399.400 tỷ đồng

Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 Trong chiều 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ NSTW năm 2024. Theo nghị quyết, tổng số thu NSTW năm 2024 là 852.682 tỷ đồng. Tổng số thu NSĐP là 848.305 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của NSĐP đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Tổng số chi NSTW là 1.225.582 tỷ đồng, trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách (đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023), bổ sung có mục tiêu cho NSĐP (đã bao gồm khoản bổ sung có mục tiêu cho một số địa phương để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối NSĐP năm 2024 không thấp hơn dự toán chi cân đối NSĐP năm 2023). Trước đó, trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị không tăng 2% bổ sung cân đối cho các địa phương vì sẽ tạo áp lực cho NSTW năm 2024 khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc nghĩa vụ của NSTW. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến đồng ý tăng 2% bổ sung cân đối cho các địa phương để giảm bớt khó khăn cho các địa phương. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với dự toán NSNN thu năm 2024 Chính phủ trình Quốc hội, có tới 30/63 địa phương giảm thu cân đối NSĐP 19,2 nghìn tỷ đồng, trong khi khả năng phấn đấu tăng thu là rất khó khăn do đa số là tỉnh điều kiện phát triển kinh tế còn hạn hẹp. Để tạo sự chủ động của các địa phương và để có thêm nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, cần thiết có sự hỗ trợ của NSTW. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 9 Luật NSNN, khả năng cân đối dự toán NSNN năm 2024, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng số bổ sung cân đối cho các địa phương 2% (4.764,8 tỷ đồng) so với dự toán năm 2023. Về một số nội dung điều hành cụ thể, tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ phân chia thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa NSTW và NSĐP theo quy định của Luật NSNN đối với năm 2024 và 2025 trên cơ sở sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường. Cụ thể: 60% thực hiện phân chia giữa NSTW và NSĐP, 40% còn lại thực hiện điều tiết 100% về NSTW. Chính phủ quy định cụ thể việc thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý. Tiếp tục thu 100% nguồn thu này các năm 2024, 2025 về NSTW và thực hiện phân chia tương ứng 65% số thu cho NSTW và bố trí dự toán NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP tương ứng 35% số thu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ.