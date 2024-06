Quy hoạch tổng thể, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống kho dự trữ quốc gia

Hệ thống kho dự trữ quốc gia cơ bản đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ” Thông tin về quy hoạch hệ thống kho do Bộ Tài chính quản lý, bà Giang cho biết, trong những năm qua, hệ thống kho DTQG đã từng bước được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp sửa chữa, cơ bản đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”, chủ động, sẵn sàng thực hiện mục tiêu DTQG và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách xảy ra. Nhiều dự án kho do Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) quản lý, được đầu tư xây dựng mới đã hoàn thành theo từng giai đoạn, được bàn giao đưa vào sử dụng, như: Kho DTNN Thủy Nguyên (Cục DTNN khu vực Đông Bắc) đã được xây mới trên diện tích đất gần 70.000 m2; kho DTNN Đông Anh, kho DTNN Hòa Bình (Cục DTNN khu vực Hà Nội); kho DTNN Nghi Lộc (Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh); kho DTNN Hòa Vang (Cục DTNN khu vực Đà Nẵng), kho DTNN Linh Đa (Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ), kho DTNN Long An (Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh)…