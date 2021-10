Hải quan Cầu Treo: Thu ngân sách nhà nước đạt 225,5% chỉ tiêu Từ đầu tháng 7/2021, khi các tỉnh phía Nam áp dụng các biện pháp giãn cách theo chỉ đạo của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 thì hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, chiều nhập khẩu bị tác động nhiều hơn, nhất là đối với mặt hàng tiêu dùng như: gạo, nước giải khát, nước xả vải... và nguyên liệu sản xuất của DN. Ngoài nguyên nhân do dịch bệnh thì còn yếu tố khách quan do Lào đang vào mùa mưa, phương tiện đi lại khó khăn nên hàng hóa cũng giảm. Tuy nhiên, để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như đảm bảo hiệu quả của công tác phòng chống dịch Covid-19 từ cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo việc thông quan hàng hóa không bị gián đoạn. Nhờ những biện pháp phòng dịch kịp thời đã giúp cho các chỉ tiêu về kim ngạch xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, đặc biệt là số thu NSNN đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến ngày 30/9, đơn vị đã tiếp nhận và làm thủ tục hải quan cho 6.820 tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 256,24 triệu USD, tăng 67,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch tăng đã giúp công tác thu của Hải quan Cầu Treo đạt 338,3 tỷ đồng, bằng 225,5% so với chỉ tiêu được giao (150 tỷ đồng). Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho 71.592 lượt phương tiện, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Theo ông Lê Minh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, kết quả trên là những con số ấn tượng, đáng ghi nhận trong bối cảnh triển khai nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện nay, đơn vị đều bố trí cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục 24/7 nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa.