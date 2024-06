Sát sao đôn đốc, thu hồi kéo giảm nợ thuế

(TBTCO) - Lũy kế đến cuối tháng 5/2024, toàn ngành Thuế thu được 37.101 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 7,9% so với cùng kỳ thực hiện. Để tiếp tục kéo giảm nợ thuế, ngành Thuế đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Quản lý nợ thuế chặt chẽ góp phần tránh thất thu cho ngân sánh nhà nước. Ảnh tư liệu.

Trên 704 nghìn người nộp thuế được khoanh nợ

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN), cơ quan thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 NNT với tổng số tiền thuế nợ là 28.380 tỷ đồng. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền thực hiện xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 389.838 NNT với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.770 tỷ đồng. Cơ quan hải quan thực hiện khoanh nợ đối với 1.073 NNT là doanh nghiệp (DN) với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 1.147 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 227 NNT là DN với tổng số tiền được xóa là 64 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, do nhiều trường hợp nợ thuế đã lâu, hồ sơ, tài liệu bị thất lạc nên cơ quan quản lý thuế mất nhiều thời gian để thu thập, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Cùng với đó, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 được thực hiện trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội trên toàn quốc nên cơ quan quản lý thuế gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh thông tin và lập biên bản có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi NNT đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc NNT không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Vì vậy, thời gian xử lý nợ kéo dài.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để đảm bảo xử lý nợ theo đúng thời gian quy định của Nghị quyết 94/2019/QH14, cơ quan thuế các cấp đã rà soát xác định đúng các đối tượng được xử lý nợ theo quy định, từ đó, thu thập, bổ sung, hoàn thiện và lập đầy đủ hồ sơ xử lý nợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN. Cùng với đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; hồ sơ, trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định.

Đã thu được trên 37 nghìn tỷ đồng nợ thuế

Thông tin về tình hình quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tổng nợ tính đến thời điểm 31/5/2024 toàn ngành đang quản lý ước tính là 199.964 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm ngày 30/4/2024. Nếu loại trừ số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 31/5/2024 là 176.491 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm ngày 30/4/2024.

Thông tin về cơ cấu nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, số nợ khó thu chiếm tỷ trọng 16%; nợ có khả năng thu chiếm tỷ trọng 57,5%, trong đó nợ thuế, phí chiếm tỷ trọng 32,3%; nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng 25,2%; tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu chiếm tỷ trọng 14,8%; tiền thuế nợ đang xử lý chiếm tỷ trọng 4,5%; tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện chiếm tỷ trọng 7,2%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tiền thuế nợ tại thời điểm 31/5/2024 tăng so với thời điểm 31/12/2023 chủ yếu ở các khoản nợ liên quan đến đất do các khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường vốn ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình hoạt động các DN kinh doanh bất động sản, dẫn đến nợ các khoản thu từ đất tăng cao. Bên cạnh đó, tiền thuế nợ ước tại thời điểm 31/5/2024 tăng còn do NNT chưa kịp thời nộp các khoản quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023, các khoản tiền thuế được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, Nghị định 36/2023/NĐ-CP đã hết thời gian gia hạn.

Thông tin về kết quả thu nợ, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 5/2024, toàn ngành thu được 5.033 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2024 ước số thu đạt được 37.101 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 34.550 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.551 tỷ đồng.

Giao nhiệm vụ tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu cơ quan thuế các cấp theo dõi sát sao các khoản thuế, phí được gia hạn để tổ chức đôn đốc NNT nộp đầy đủ, kịp thời, tránh phát sinh nợ mới và tiền chậm nộp; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trong công tác quản lý nợ thuế, cục thuế các địa phương đã giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho các phòng chức năng được giao nhiệm vụ quản lý nợ, chi cục thuế các huyện, khu vực; giao chỉ tiêu thu nợ cho từng cán bộ, công chức quản lý nợ; tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng NNT, bàn giải pháp áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.

Trước thông tin về việc ngành Thuế cưỡng chế thu hồi nợ được dư luận, xã hội, báo chí quan tâm trong tháng 5/2024 vừa qua, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, NNT chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho NNT biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp. Đồng thời, Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Theo Bộ Tài chính, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho NNT đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào NSNN.