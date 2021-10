COVID-19 tới 6 giờ 12/10:

(TBTCO) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 285.439 trường hợp mắc COVID-19 và 4.154 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 239 triệu ca, trong đó trên 4,87 triệu người không qua khỏi.

Người dân đi bộ tại khu vực Nhà hát Opera ở thành phố Sydney, Australia ngày 11/10/202

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 12/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 238.951.685 ca, trong đó có 4.871.690 người tử vong.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu đều chứng kiến số ca tử vong và mắc mới có xu thế giảm.

Chỉ còn vài nước tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta. Trong số này, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Nga và Brazil số ca mắc mới vẫn cao. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 30.000 ca, trong khi số ca tử vong trên 200 trường hợp.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 214 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và trên 83.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 11/10, thế giới có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với 77,18 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với 60,47 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận 54,35 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là 38,03 triệu ca, tiếp đến là châu Phi (8,46 triệu ca nhiễm) và châu Đại Dương (258.636 ca nhiễm).

Song tình hình dịch bệnh tại châu Á đã có những dấu hiệu cải thiện, do đó nhiều nước trong khu vực bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa, cho phép người dân đã tiêm đủ liều vaccine tự do đi lại cũng như công bố kế hoạch mở cửa biên giới và tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh hướng tới mục tiêu sống chung an toàn với COVID-19.

Cũng trong ngày 11/10, thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia và là thành phố đông dân nhất nước này, đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa trong lộ trình hướng đến “sống chung với COVID-19” và từng bước mở cửa trở lại đất nước.Theo quy định mới, các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở tập gym… được mở cửa trở lại cho những người đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Tại châu Âu, nhiều nước tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng dịch khi tỷ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 đạt mức cao. Từ ngày 11/10, các câu lạc bộ giải trí đêm tại Italy bắt đầu hoạt động trở lại. Quyết định này đánh dấu bước tiến lớn của chính phủ trong nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường của người dân.

Ngoài ra, các rạp hát và chiếu phim sẽ được vận hành 100% công suất, trong khi các trung tâm thể thao có thể vận hành với 60% công suất trong nhà và 75% công suất ngoài trời. Tất cả các quy định mới này được thực hiện tại "Vùng Trắng" - khu vực có số ca thấp nhiễm mới thấp nhất và đang áp dụng ít các biện pháp phòng dịch nhất.

Ở Nga, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Moskva mang tên Gnaihevsky trực thuộc Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, bà Tatyana Ruzhentsova ngày 11/10 nhận định số ca mắc mới ở mức cao cho thấy tại LB Nga đang diễn ra làn sóng dịch COVID-19 thứ tư.

Phát biểu với báo chí, chuyên gia Nga nhận định: “Nếu chúng ta nhìn vào đồ thị các ca nhiễm mới, chúng ta sẽ thấy con số này ở mức cao và thực sự là chúng ta đã có thể nói về làn sóng thứ tư”. Theo bà Ruzhentsova, chỉ có tiêm chủng mới có thể bảo vệ trước sự lây lan của virus. Bà nói: “Chỉ có tiêm chủng cho tất cả những người chưa kịp làm điều này, những người đã nhiễm virus corona và khỏi cần tiêm chủng 6 tháng sau khi bị bệnh, hạn chế tiếp xúc tối đa.

Theo số liệu của Ủy ban phòng chống COVID-19 của Nga công bố ngày 11/10, trong vòng 24 giờ tại LB Nga đã ghi nhận 29.409 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Ngày ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ đầu dịch là ngày 24/12/2020 với 29.935 trường hợp dương tính được ghi nhận.

Latvia đã công bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng bắt đầu từ ngày 11/10 do số ca mắc COVID-19 tăng lên mức kỷ lục trong khi tỷ lệ tiêm vaccine tại nước này vẫn thuộc nhóm thấp nhất Liên minh châu Âu (EU).

Theo các quy định mới, người dân Latvia bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở trong những tòa nhà công cộng và các công chức chính phủ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm nhất là vào ngày 15/11. Những người không tiêm vaccine sẽ không được phép vào các siêu thị, trong khi chỉ những cửa hàng được coi là thiết yếu mới được phép mở bán vào cuối tuần. Tất cả người dân Latvia được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể.

Latvia hiện ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày lên trên 1.000 ca, trong khi dân số của quốc gia Baltic này chỉ là 1,9 triệu. Những bệnh viện của nước này hiện đã quá tải với bệnh nhân COVID-19. Hiện mới chỉ 48% dân số Latvia được tiêm phòng đầy đủ - tỷ lệ thấp thứ tư trong EU sau Bulgaria, Romania và Croatia.

Học sinh đeo khẩu trang, khử khuẩn tay phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường học ở Allahabad , Ấn Độ, ngày 1/9/2021.

Trong khi đó, nhóm tư vấn vaccine của WHO đã khuyến nghị nên tiêm liều vaccine tăng cường (mũi thứ 3) phòng COVID-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch, áp dụng với các tất cả các loại vaccine phòng COVID-19 đã được tổ chức này phê duyệt.

Theo các chuyên gia WHO, những người bị suy giảm miễn dịch ở thể trung bình và nghiêm trọng nên được tiêm liều vaccine tăng cường vì cơ thể những người này ít có khả năng sinh kháng thể đầy đủ nếu họ chỉ được tiêm chủng vaccine theo tiêu chuẩn cơ bản (2 mũi) và họ có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 thể nặng.

Trong ngày 11/10, thế giới đón nhận thông tin tích cực về việc phát triển thuốc trị COVID-19. Hãng dược phẩm Merck & Co Inc của Mỹ thông báo đã xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc chữa bệnh COVID-19 thể vừa và nhẹ do công ty phát triển tại nước này.

Thuốc điều trị COVID-19, molnupiravir, được Merck và Ridgeback Biotherapeutics phối hợp phát triển. Nếu được giới chức Mỹ cấp phép, đây sẽ là loại thuốc uống chữa COVID-19 đầu tiên được cấp phép. Các dữ liệu mới công bố hồi tuần trước cho thấy thuốc molnupiravir mang lại hiệu quả ngăn chặn 50% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở nhóm có nguy cơ bệnh nặng cao nhất nếu mắc COVID-19.

Các loại thuốc được sử dụng trong điều trị COVID-19 hiện nay gồm remdesivir và dexamethasone của Gilead Sciences Inc chỉ được dùng khi bệnh nhân nhập viện. Việc sử dụng các loại thuốc kháng thể đơn dòng đến nay vẫn còn hạn chế vì khó đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Hãng dược phẩm AstraZeneca cũng đã thông báo "hỗn hợp kháng thể đơn dòng" của hãng này, mang tên AZD7442, đã đáp ứng được các mục tiêu chính trong cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối, giúp giảm bớt các triệu chứng bệnh COVID-19 nặng hoặc giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân không phải nhập viện.

Thông báo nêu rõ AZD7442 làm giảm 50% nguy cơ bệnh chuyển biến nghiêm trọng hoặc nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân ngoại trú từng có triệu chứng từ 7 ngày trở xuống. Kết quả này đáp ứng được các chỉ tiêu lâm sàng chính đề ra trong cuộc thử nghiệm ở giai đoạn này.

Cũng theo AstraZeneca, AZD7442 PHIII là sự kết hợp kháng thể có tác dụng lâu dài cả trong việc ngăn ngừa và điều trị COVID-19. Có tới 90% số người tham gia thử nghiệm là những người có nguy cơ cao hoặc đang có xu hướng diễn biến bệnh nghiêm trọng. Quá trình thử nghiệm giai đoạn III cho thấy AZD7442 phát huy tác dụng cả trong khía cạnh y học dự phòng cũng như trong điều trị bệnh COVID-19. Ngoài ra, AZD7442 giảm 67% nguy cơ bệnh chuyển biến nặng hoặc giảm nguy cơ tử vong so với sử dụng giả dược.

AstraZeneca cũng đang phát triển một hỗn hợp thuốc được xem một liệu pháp để bảo vệ những người có hệ miễn dịch kém, không đủ để đáp ứng với vaccine ngừa COVID-19. Tuần trước, AstraZeneca đã đệ đơn lên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp loại thuốc này trong việc phòng ngừa bệnh COVID-19.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 11/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 30.029 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước; Trong khi tổng số ca tử vong tới nay tăng lên trên 269.000 người.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt Số ca mắc mới và tử vong tại các nước đi ngang trong mấy ngày gần đây. Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Brunei, Lào và Việt Nam.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á tiếp tục là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt. Trong 1 ngày qua, “quốc gia vạn đảo” ghi nhận chưa tới 700 ca bệnh mới và chỉ có 65 ca tử vong.

Diễn biến dịch cũng bớt nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Ngày 11/10, Philippines chứng kiến số ca mắc mới và tử vong cao thứ hai Đông Nam Á. Malaysia từng là điểm nóng song 1 ngày qua chỉ ghi nhận 6,709 ca mắc mới và chỉ 36 ca tử vong. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Myanmar trong 24 giờ không công bố số liệu dịch bệnh. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày trước cũng ở mức báo động.

Chỉ còn Thái Lan là vẫn đáng ngại, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 11/10 ghi nhận thêm trên 10.000 ca bệnh mới, cao nhất khu vực. Trong khi số ca tử vong là 60 người, đứng thứ ba toàn khối.

Campuchia có xu thể dịch đi ngang mấy ngày trước đây, với 258 bệnh nhân mới và 21 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, Campuchia đang tính nới lỏng giãn cách xã hội.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 269.043 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 301 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên trên 12,5 triệu ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là trên 11,7 triệu trường hợp.

Nhìn chung, toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên. Trong 24 giờ qua, 8/10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới, trong khi 3 nước không công khai số liệu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Pretoria, Nam Phi ngày 10/9/2021.

Tại Nam Phi, Bộ Quản trị hợp tác và các vấn đề truyền thống (CoGTA) Nam Phi cho biết Bộ trưởng bộ này, bà Nkosazana Dlamini Zuma đã ký ban hành các quy định sửa đổi của Đạo luật Quản lý thiên tai, cho phép khán giả tham dự các sự kiện thể thao tại "đất nước Cầu Vồng".

Theo quy định mới, các sự kiện thể thao (cả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) tổ chức trong nhà được cho phép tối đa 750 khán giả tham dự và không quá 2.000 người đối với hoạt động thể thao ngoài trời. Với những địa điểm nhỏ hơn, trên cơ sở đảm bảo giãn cách 1,5m, các địa điểm được sử dụng tối đa 50% sức chứa và phải tuân thủ nghiêm ngặt của tất cả các quy định về dịch tễ. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới việc mở lại hoàn toàn các hoạt động thể thao tại Nam Phi.

Đợt dịch COVID-19 thứ 3 đang diễn ra tại Nam Phi kéo dài hơn 140 ngày. Thời điểm đỉnh dịch đầu tháng 7 ghi nhận mức nhiễm hơn 22.000 ca/ngày. Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày gần nhất là 818 người (tỷ lệ 9 ca nhiễm mới/100.000 người).