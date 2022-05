Sơn La: Trao giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm mận, chanh leo, bơ

Trong khuôn khổ “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La 2022” mới diễn vào trung tuần tháng 5/2022, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã trao 3 giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với mận, bơ và chanh leo cho Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Sơn La.

Việc trao 3 giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với mận, bơ và chanh leo cho Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Sơn La nhằm góp phần nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ giá trị thương hiệu nông sản Sơn La trong bối cảnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương, phòng tránh rủi ro về gian lận xuất xứ hàng hóa.

Ông Đinh Hữu Phí (bên phải) trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm mận, chanh leo, bơ Sơn La. Ảnh: Nghĩa Bùi

Cũng trong chuỗi sự kiện Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La 2022, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khai trương sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La.

Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc nông sản tỉnh Sơn La khai trương, đi vào hoạt động là kênh tiêu thụ mới, an toàn, hiệu quả, giúp xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La. Sàn giao dịch được bảo vệ bởi chứng thư số SSL (Secure Sockets Layer), đây là tiêu chuẩn công nghệ bảo mật trên môi trường internet an toàn nhất hiện nay. Sàn giao dịch đã xây dựng chức năng xử lý các phản ánh vi phạm của cộng đồng.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, các bộ, ngành và đại diện UBND tỉnh Sơn La khai trương Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nông sản.

Người tiêu dùng có thể trực tiếp đánh giá, gửi phản ánh về chất lượng, nguồn gốc, cũng như các vấn đề liên quan tới sản phẩm tới đơn vị cung ứng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, sàn giao dịch là công cụ tương tác trao đổi thông tin chính thống về hàng hóa nông sản giữa người mua và người bán, giúp chính quyền các cấp phát huy vai trò trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử trong tương lai không xa./.