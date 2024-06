S&P 500 và Nasdaq có phiên lập kỷ lục thứ ba liên tiếp

(TBTCO) - Trong phiên 12/6, cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq trên thị trường chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới sau thông tin Fed quyết định giữ nguyên lãi suất - đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của hai chỉ số này tại Phố Wall.

Ảnh minh họa.

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên 5.421,03 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,5% lên 17.608,44 điểm. Đây là mức đóng cửa kỷ lục thứ ba liên tiếp của hai chỉ số này. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 38.712,21 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất không đổi như dự kiến. Ngân hàng trung ương cũng chỉ ra rằng đã có những tiến triển về vấn đề lạm phát, lưu ý rằng, “trong những tháng gần đây, đã có thêm những tiến triển chút ít hướng đến mức mục tiêu lạm phát 2% của Uỷ ban”.

Tuy nhiên, dự báo mới nhất của Fed, cũng được công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy ngân hàng trung ương chỉ thấy có một đợt hạ lãi suất diễn ra trong năm nay. Điều đó giảm so với dự báo 3 đợt hạ lãi suất vào đầu năm 2024.

Thông báo vào ngày thứ Tư xuất hiện sau khi dữ liệu lạm phát mới của Mỹ được công bố, dường như cho thấy xu hướng hạ nhiệt.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn so với dự báo tăng 0.1% từ Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số lạm phát tăng 3.3%, cũng thấp hơn so với dự báo và thể hiện sự chậm lại so với tốc tộ tăng 3.4% trước đó. Số liệu CPI cốt lõi hàng tháng và so cùng kỳ năm trước, đã loại trừ giá năng lượng và thực phẩm biến động, cũng thấp hơn so với dự báo.

Dữ liệu CPI hạ nhiệt hơn so với dự báo đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,25%, mức thấp nhất kể từ ngày 01/04/2024./.