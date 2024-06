Sửa cơ chế kiểm soát, thanh toán gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều dự án trọng điểm quốc gia còn vướng mắc trong giải ngân Năm 2024, 9 dự án quan trọng quốc gia ngành Giao thông vận tải được giao kế hoạch vốn trên 93.843 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến đầu tháng 5 vừa qua, 9 dự án ngân được trên 16.494 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17,6% kế hoạch năm 2024. Cũng theo báo cáo này, hiện các dự án này đang gặp phải một số khó khăn trong công tác giải ngân. Cụ thể, đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), việc triển khai tại một số địa phương (Đồng Nai, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kiên Giang, Hưng Yên,…) vẫn còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ thi công. Việc di dời hệ thống đường điện cao thế chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, nhất là các khu vực cần xử lý nền đất yếu. Thủ tục điều chỉnh Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên chậm hơn so với yêu cầu, ảnh hưởng đến việc điều phối vật liệu cho dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Về vật liệu xây dựng cho thi công, thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo cũng như trực tiếp nhiều lần làm việc với các địa phương để tháo gỡ. Hiện công tác cấp mỏ tại nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên nguồn vật liệu đất đắp nền đường tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ vẫn còn chưa được giải quyết dứt điểm, việc sử dụng cát biển triển khai chậm, số lượng hạn chế. Về thủ tục đầu tư, thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 thuộc Dự án Vành đai 4 Hà Nội theo hình thức PPP gặp vướng mắc liên quan đến áp dụng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư... Đặc biệt, công tác triển khai thi công của một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra do vướng GPMB, thiếu nguồn vật liệu đắp nền.