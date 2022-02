(TBTCO) - Mùa Xuân mới đã đến, ngày Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 đang về với mỗi người, mỗi mái ấm gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đất trời giao hòa chào đón sắc xuân cùng rạo rực niềm tin và khát vọng của cả dân tộc với biết bao dự cảm tốt lành.

Năm Tân Sửu đi qua với muôn vàn cam go, khó khăn chồng chất chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Cả nước phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, như vàng trong lửa, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh càng trong khó khăn, hoạn nạn, người Việt Nam càng thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái trong nghĩa đồng bào, đồng cam cộng khổ vượt lên bằng bản lĩnh, trí tuệ của một dân tộc chưa bao giờ biết khuất phục trước bất cứ thách thức, trở ngại nào.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, truyền thống nhân nghĩa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc… thêm một lần được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đưa đất nước ta vượt qua những thách thức hết sức nặng nề, tiếp tục làm rạng rỡ Tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Nổi bật nhất là Việt Nam đã ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Đặc biệt là đã thực hiện thành công chiến lược vaccine "đi sau về trước" với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Vào những thời điểm khó khăn gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc lại càng được phát huy mạnh mẽ. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã bám sát địa bàn, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần "tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân".

Ảnh minh họa

Chúng ta đã nỗ lực duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế phát triển ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý III âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng sang quý IV đã đạt mức tăng 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4,61%), và cả năm ước tăng 2,58%.

Thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 16,4%, cao hơn mức tăng 11,3% của năm 2020. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt mức kỷ lục 668,5 tỉ USD, tăng 22,6% so với năm 2020 (đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại); cán cân thương mại duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp, đạt khoảng 4 tỉ USD.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định tiếp tục được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm…

Thành quả này thêm một lần minh chứng sức mạnh của dân tộc Việt Nam anh hùng, đất nước Việt Nam kiên cường, hòa hiếu, luôn biết đoàn kết, chung sức đồng lòng và không bao giờ chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách.

“Lòng Dân” và “ý Đảng” cùng hội tụ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu - đó chính là động lực và sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản lĩnh đó, sức mạnh đó đã và đang tiếp tục được phát huy để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Xuân mới đã về! Xuân của đất trời, xuân của lòng người hòa quyện, thủy chung.

Xuân mới - Sức sống mới - Thắng lợi mới!