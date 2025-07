Quảng Ninh chủ động mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm hàng đầu thế giới AM Best công bố hai mức xếp hạng quốc tế gồm: B++ (Tốt) về năng lực tài chính (Financial Strength Rating – FSR) và bbb (Tốt) về tín nhiệm phát hành dài hạn (Issuer Credit Rating – ICR). Cả hai hạng mục đều được AM Best xác định có triển vọng ổn định.