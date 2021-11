Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Vàng Là An Khang”

(TBTCO) - Sun Life Financial Inc. (niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, Canada, với mã: SLF; tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã: SLF) – công ty bảo hiểm nhân thọ và quản lý tài sản hàng đầu thế giới của Canada thông báo: ông Luc Nhon Ly đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (CEO) Sun Life Việt Nam.