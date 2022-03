Tăng trưởng GDP: Triển vọng khả quan trong cả năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 1,92% So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2022 tăng 0,7%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm giá. Còn so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2022 tăng 2,41%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá (giáo dục và bưu chính, viễn thông). Tính chung, CPI quý I/2022 tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2021 do các yếu tố chính như giá xăng dầu đã điều chỉnh 7 đợt, giá gas trong nước tăng 21,04% so với cùng kỳ năm trước; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở quý I/2022 tăng 8,08% so với cùng kỳ năm, giá gạo trong nước tăng… Lạm phát cơ bản tháng 3/2022 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2022, lạm phát cơ bản bình quân tăng 0,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,92%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.