GDP quý I tăng 6,93%, cao nhất trong 6 năm

(TBTCO) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Khách quốc tế vào nước ta cao nhất từ trước đến nay

Sáng 6/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 1/2025. Theo báo cáo, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp báo sáng 6/4

Kết quả tăng trưởng này, theo Cục trưởng Nguyễn Thị Hương, đã vượt mục tiêu đặt ra cho quý I/2025 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt từ 6,5% - 7,0%, trong đó quý I/2025 đạt 6,2%-6,6%). Tuy nhiên, so với mục tiêu phấn đấu cao hơn tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 (mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,0% trở lên, trong đó quý I/2025 đạt 7,7%) thì con số này thấp hơn.

Trong kết quả này, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,42%, đóng góp 40,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,70% (cao nhất trong 6 năm qua), đóng góp 53,74%.

Về mức độ tăng trưởng từng khu vực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng nhìn chung đạt mục tiêu đề ra trong quý I. Sản xuất công nghiệp trong quý I/2025 tiếp tục khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý I kể từ năm 2020 đến nay.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,28%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 7,99%, cao hơn so với tốc độ tăng 7,57% của quý I/2024. Riêng ngành khai khoáng giảm 5,76%, làm giảm 0,17 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ đạt mức tăng khá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2025 ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,0% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,3%.

Theo Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao.

Trong tháng 3/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,05 triệu lượt người, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt người, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số lượng khách vào nước ta trong một quý cao nhất từ trước đến nay.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 13,7%

Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3 đạt 75,39 tỷ USD, tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 17,0%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 102,84 tỷ USD quý I tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo khu vực, khu vực kinh tế trong nước đạt 29,02 tỷ USD, tăng 15,0%, chiếm 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73,82 tỷ USD, tăng 9,0%, chiếm 71,8%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2025 đạt 36,88 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng trước. Tính chung quý I/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 99,68 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,78 tỷ USD, tăng 19,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62,9 tỷ USD, tăng 15,8%.

Trong quý I/2025, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 27,3 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 9,9 tỷ USD, tăng 15,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,6 tỷ USD, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhập siêu từ Trung Quốc 24,9 tỷ USD, tăng 43,3%; nhập siêu từ Hàn Quốc 7,1 tỷ USD, tăng 14,4%; nhập siêu từ ASEAN 3,8 tỷ USD, tăng 83,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,1 tỷ USD.

Về dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý I ước đạt 7,58 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ quý I ước đạt 9,22 tỷ USD (trong đó đã tính trong phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 3,16 tỷ USD), tăng 18,0% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu dịch vụ quý I/2025 là 1,64 tỷ USD.

Về diễn biến giá cả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2025 giảm 0,03% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu, giá gạo giảm theo giá thế giới. Con số này tăng 1,3% so với tháng 12/2024 và tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,01%.