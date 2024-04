Tập đoàn Bảo Việt: Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 14,4%

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.860 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%

Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tại 31/12/2023 đạt gần 9 tỷ USD, tương đương 221.102 tỷ đồng, tăng 9,6% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 57.871 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.236 tỷ đồng và 1.860 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% và 14,4%, vượt kế hoạch cả năm ở mức cao.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.116 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 0,6% và 4,7% so với năm 2022. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 17.872 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.672 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Trong năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương hơn 708 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới 12.400 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 7,3%

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 7,3% tổng doanh thu, đạt 44.714 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.124 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3% so với năm 2022.

Năm 2023, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự lần thứ 7 dẫn đầu “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam” và 5 năm “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Trước những khó khăn chung của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ đã chủ động đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, lấy lợi ích của khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc khách hàng như: Quà tưng bừng - mừng sinh nhật, An điểm tựa - vững tương lai, Tăng bảo vệ - tặng phí đóng…

Bên cạnh đó, các chương trình an sinh xã hội, tạo giá trị cho cộng đồng cũng được Bảo Việt Nhân thọ tích cực thực hiện như: Quà vui tới trường, Vì một Việt Nam tươi đẹp, Ngày quốc tế Yoga, Quỹ xe đạp chở ước mơ…

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 4,7%

Kết thúc năm 2023, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.752 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2022.

Bảo hiểm Bảo Việt đang triển khai đa dạng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt với hệ thống bảo lãnh viện phí lớn nhất gồm hơn 245 cơ sở y tế chuyên môn cao, có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.

Trong năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào ra mắt BAOVIET GO, được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến Insurtech, giúp ghi lại các thông tin quan trọng về hành trình và cả các yếu tố liên quan đến trạng thái sức khỏe, tinh thần của người lái xe.

Với định hướng đặt khách hàng làm trọng tâm, tích cực đổi mới gia tăng tiện ích và tối đa hóa trải nghiệm khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín, đặc biệt từ Tạp chí Bảo hiểm châu Á: Domestic General Insurer of the Year - Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam)…/.