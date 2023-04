Tasco đặt mục tiêu trở thành sự lựa chọn số 1 của người Việt Nam về hạ tầng giao thông thông minh

(TBTCO) - Năm 2022, doanh thu thuần của Tasco từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty đạt 1.073,2 tỷ đồng, tăng 23,30%. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,8 tỷ, tăng 225,8% so với năm 2021.

Ngày 26/4/2023, hội đồng quản trị Tasco đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh và các định hướng quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái giàu giá trị và xây dựng Tasco ngày càng lớn mạnh.

Năm 2022, Tasco đã kiện toàn bộ máy HĐQT, hoàn thiện tầm nhìn trở thành “Sự lựa chọn số 1 của người Việt Nam về dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh”, đầu tư nguồn lực cải thiện các hoạt động kinh doanh cốt lõi góp phần đem lại kết quả hợp nhất tăng trưởng đáng kể. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty đạt 1.073,2 tỷ đồng, tăng 23,30%. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,8 tỷ đồng, tăng 225,8% so với năm 2021.

Ra mắt ban lãnh đạo mới.

Cũng trong năm 2022, Tasco đã thành lập Tasco Academy và Giải thưởng Nhà tuyển dụng; hóa giải bài toán thu phí không dừng (ETC), góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử ngành ETC Việt Nam. Sau 50 ngày đêm thi công không ngừng nghỉ, Tasco và VETC đã hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống ETC toàn bộ 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, vượt tiến độ cam kết với Chính phủ để thu phí tự động từ ngày 01/08/2022.

Dự án có ý nghĩa xã hội to lớn, đóng góp vào tiến trình đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội. Dự án đã phục vụ 615 làn cao tốc trên toàn quốc thông qua mạng lưới 104 trạm thu phí, đã xử lý thu phí cho 2,7 triệu chủ sở hữu ô tô (năm 2021 là 1,3 triệu khách hàng), chiếm 80% số làn thu phí và 65% số người sử dụng, bình quân xử lý 1,2 triệu giao dịch/ngày và dịp lễ tết xử lý khoảng 1,7 triệu giao dịch/ngày.

Đồng thời cũng mở ra nhiều hướng kinh doanh mới như thành lập Công ty TNHH Tasco Land, đầu tư vào NVT Holdings; đầu tư công ty bảo hiểm, khai thác tối đa hệ sinh thái. Cuối năm 2022, Tasco đã hoàn thành việc mua lại công ty bảo hiểm từ Groupama của Pháp và chuyển thành Công ty Bảo hiểm Tasco (TIC), một trong những công ty đóng góp vào hệ sinh thái dịch vụ của Tasco trong tương lai khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ chuyên biệt hóa và cá nhân hóa cho lĩnh vực xe cơ giới; thành lập văn phòng Singapore, tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế: năm 2022, công ty đã thành lập Văn Phòng đại diện Tasco tại Singapore với mục tiêu mở rộng phạm vi kinh doanh và quy tụ được đội ngũ nhân sự cao cấp đa quốc gia, tiếp cận các kênh huy động vốn, góp phần đưa Tasco nâng tầm, tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế.

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng.

Hoàn thành việc tăng vốn và phát hành hoán đổi với SVC Holdings: tiếp tục thực hiện phương án phát hành hoán đổi tăng vốn để sở hữu Công ty CP SVC Holdings và dự kiến hoàn thành trong quý 2/2023. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án chào bán ra công chúng, theo đó công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn vào Công ty Bảo hiểm Tasco.

Toàn cảnh đại hội cổ đông ngày 26/4/2023.

Việc SVC Holdings trở thành thành viên của Tasco và cộng hưởng với hệ sinh thái lớn như Tasco sẽ tạo ra một hệ sinh thái giàu giá trị, mang lại trải nghiệm trọn vẹn vòng đời phương tiện, giúp khách hàng chỉ cần một chạm là có đủ sản phẩm, dịch vụ cho người sở hữu xe ô tô như mua xe mới, mua/bán xe cũ, sửa chữa bảo dưỡng và các dịch vụ giá trị gia tăng như tài chính (vay mua xe), bảo hiểm, giao thông thông minh cho xe ô tô…

Đầu tư phát triển nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng - Carpla: giúp nâng cấp trải nghiệm toàn diện cho người sử dụng ô tô tại Việt nam thông qua nền tảng online to offline (O2O) và hệ thống Automall tại các thành phố lớn trên toàn quốc./.