(TBTCO) - Lực lượng chức năng TP. Thái Nguyên phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển, tiêu thụ hơn 1,1 tấn cá thể lợn, thịt lợn và nội tạng lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, ngày 4/4, Cục QLTT Thái Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế môi trường, Công an phường Đắc Sơn thuộc Công an TP. Phổ Yên và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải xe ô tô nhãn hiệu KIA do ông L.V.D điều khiển, phát hiện hơn 1,1 tấn cá thể lợn, thịt lợn và nội tạng lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi.

Tang vật thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: CTV

Quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô tải do ông D điều khiển đang có 4 cá thể lợn vẫn còn sống, 1 cá thể lợn đã chết; một phần sản phẩm thịt của cá thể lợn đã qua giết mổ; 2 bao tải bên trong có chứa nội tạng động vật. Trong quá trình làm việc, ông D không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến số cá thể lợn cùng phần thịt của cá thể lợn và nội tạng của động vật đang chở trên xe.

Sau khi xác định biểu hiện lâm sàng của số cá thể lợn, thịt lợn và nội tạng lợn có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và kết quả phân tích mẫu xác định số cá thể lợn, thịt lợn và nội tạng lợn nêu trên đã dương tính với Virus bệnh dịch tả lợn châu Phi (Đây là loại bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch).