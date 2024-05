Bộ Tài chính triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 nhằm thực hiện Công văn số 1477/BCĐTƯATTP về việc triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) và Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính (Văn phòng Bộ Tài chính) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung hai văn bản trên để chỉ đạo triển khai và chủ động tổ chức Tháng an toàn thực phẩm với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị tập trung tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật bằng các hình thức, đa dạng, phong phú và phù hợp với thực tế triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể của đơn vị tham gia, hưởng ứng.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện của toàn đơn vị và gửi về Bộ Tài chính./.