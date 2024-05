Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt truyền thống năm 2024

(TBTCO) - Trong hơn 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh Cà Mau đã giải ngân được 20% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung của cả nước, nhưng vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.