Thái Nguyên trao thưởng hóa đơn may mắn cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Cục Thuế Thái Nguyên vừa tổ chức lễ trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2024 cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn, tổng số tiền giải thưởng là 27 triệu đồng.

Ngày 30/7/2024, dưới sự giám sát của lãnh đạo các sở, ngành là thành viên trong Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế Thái Nguyên đã tổ chức thành công quay số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II/2024. Theo đó, đã tìm ra 14 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng.

Phó cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Triệu Thị Kim Yến trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh. Ảnh: CT

Phát biểu tại lễ trao thưởng, bà Cao Thị Yến - chủ hộ kinh doanh trên địa bàn xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên có mã số thuế: 4600412147, trúng thưởng giải nhất của chương trình cảm thấy rất vinh dự và bày tỏ cảm ơn tới Ban Tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Bà Cao Thị Yến cho rằng, rất bất ngờ là người trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” và không nghĩ rằng, việc mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn lại mang đến may mắn như vậy.

Cơ cấu giải thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 5 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 6 giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng là 27 triệu đồng.

Bà Yến cho biết, sẽ tuyên truyền tới gia đình, người thân, bạn bè về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người may mắn trúng thưởng như mình.

Trao thưởng cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh, bà Triệu Thị Kim Yến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, qua chương trình, rất mong người nộp thuế trên địa bàn quan tâm theo dõi, tiếp tục tham gia để có cơ hội may mắn trúng thưởng, qua đó tạo được hiệu ứng lan tỏa, sự đồng thuận trong xã hội góp phần tạo lập thói quen cho người dân lấy hoá đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần cùng ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thuế, chống gian lận thuế.

Bà Yến cho biết, thời gian tới, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện quay số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” các quý tiếp theo, do vậy, các cá nhân, hộ kinh doanh cần luôn duy trì thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để có cơ hội trở thành chủ nhân các số “Hóa đơn may mắn” tiếp theo./.