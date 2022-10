Thanh Hoá: Quay thưởng tìm ra chủ nhân 44 “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Cục Thuế Thanh Hóa vừa tổ chức quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” thuộc quý II năm 2022 và đã tìm ra chủ nhân của 44 số “Hóa đơn may mắn”, với 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 3 nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế tổ chức với mục đích khuyến khích và tạo thói quen sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa theo đúng quy định, sáng ngày 25/10/2022, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022. Với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập theo quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 14/9/2022, Hội đồng đã tìm ra chủ nhân của 44 số “Hóa đơn may mắn” trúng giải thưởng.

Quang cảnh toàn thể buổi lễ. Ảnh: Bá Phú

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế đã ban hành Kế hoạch số 6532/KH-CT về triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”; ban hành Thư ngỏ về chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” gửi tới người nộp thuế và người dân trên địa bàn; ban hành Công văn số 6550/CT-TTHT về kế hoạch tuyên truyền chương trình “Hóa đơn may mắn” và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; ban hành công văn số 7059/CT-TTHT tuyên truyền thể lệ chương trình “Hóa đơn may mắn”, đồng thời yêu cầu các phòng các chi cục thuế tuyên truyền để công chức trong toàn đơn vị và mọi người dân trên địa bàn được biết và tham gia.

Kết quả, giải nhất thuộc về người mua Vũ Thị Bích Thùy, có địa chỉ tại Hạc Sơn, Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa; các giải nhì, ba và khuyến khích sẽ được Cục Thuế Thanh Hoá công bố công khai, chi tiết trên Cổng thông tin điện tử https://thanhhoa.gdt.gov.vn và trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh.

Cùng đó, Cục Thuế Thanh Hóa đã tiến hành gửi Thư ngỏ về chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” và thể lệ chương trình tới hòm thư của hơn 3.000 doanh nghiệp, đăng tải công khai thông tin lên website của cục thuế; phối hợp với báo thanh hóa, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, VCCI Thanh Hóa, Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa tuyên truyền về chương trình “Hóa đơn may mắn”…

Hội đồng giám sát kiểm tra ứng dụng bấm số quay thưởng hóa đơn may mắn. Ảnh: Bá Phú

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 25/10, Cục Thuế Thanh Hóa đã chính thức tổ chức bấm số quay thưởng, theo đó đã tìm ra chủ nhân của 44 số “Hóa đơn may mắn” được trao thưởng, với 1 giải nhất trị giá10 triệu đồng; 3 nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng và 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, sẽ phối hợp tổ chức trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân trúng chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả./.