Thanh khoản của thị trường đang tạo một mặt bằng mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước hiện đang trong giai đoạn giằng co, rung lắc trước ngưỡng cản là đỉnh cũ được xác lập trong tháng 8 (VN-Index: 1.250 điểm). Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, thanh khoản đang là yếu tố hỗ trợ để thị trường tìm điểm cân bằng mới và duy trì xu hướng tăng trung hạn. Trên thực tế, thị trường đã hình thành mặt bằng mới trong những tháng gần đây và dự báo còn duy trì trợ lực giúp thị trường vượt qua rung lắc để đi lên.

Dòng tiền từ nhà đầu tư dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự tích cực trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Duy Dũng

Thanh khoản tăng ấn tượng trong 3 tháng gần đây

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mặc dù chịu áp lực bán và rung lắc khá mạnh khi chỉ số VN-Index tiệm cận đỉnh cũ tại vùng 1.250 điểm. Tuy nhiên, cùng với các yếu tố nền tảng về kinh tế vĩ mô, sức khỏe của doanh nghiệp niêm yết, nền thanh khoản tích cực giai đoạn này sẽ giúp thị trường tránh được nhịp giảm sâu.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), cho rằng TTCK trong nước đang trong giai đoạn kiểm nghiệm lại đỉnh cũ nên khó tránh khỏi rung lắc để tạo mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, điểm số trong bối cảnh hiện tại không quan trọng bằng thanh khoản.

“Bởi thực chất thanh khoản thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào dòng tiền. Dòng tiền lớn sẽ giúp thanh khoản tăng, thanh khoản tăng sẽ giúp thị trường có xu hướng tăng lên và khi đó điểm số tăng lên đến bao nhiêu thì cũng khó mà xác định được. Chính vì vậy, yếu tố quan trọng nhất cho một thị trường tích cực đó là dòng tiền” - ông Đỗ Bảo Ngọc phân tích.

Chỉ số chứng khoán hướng tới mốc 1.320 điểm Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hướng tới mốc 1.320 điểm trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, những nhịp điều chỉnh 50 - 100 điểm như trong tháng 8 vừa qua là hoàn toàn có thể xuất hiện. Bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối nghiên cứu MBS.

Trong một báo cáo mới phát hành gần đây, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, trong suốt giai đoạn phục hồi từ cuối tháng 4/2023 đến nay, thanh khoản thị trường đã liên tục bùng nổ và đạt mức trung bình trên 20.000 tỷ đồng/phiên trong tháng 8/2023. Đây là mức thanh khoản tương đương giai đoạn đỉnh cao của TTCK ở năm 2021, qua đó phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng thị trường trong giai đoạn cuối 2023.

“Tâm lý của cá nhân đã lạc quan trở lại với việc mua ròng hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với tổng mức bán ròng gần 2 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng trước đó” - chuyên gia của TPS cho biết thêm.

Còn bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS) chia sẻ, đi cùng với đà tăng của chỉ số, thanh khoản trên cả 3 sàn cũng có sự khởi sắc khi liên tục xuất hiện nhiều phiên giao dịch “tỷ đô”.

Mặc dù thanh khoản trung bình phiên trong 8 tháng đầu năm giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, song trong 3 tháng gần đây, thanh khoản đã bắt đầu ghi nhận tăng trưởng dương. Thanh khoản trung bình phiên của cả 3 sàn chứng khoán trong quý III cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 68% so với 2 quý đầu năm.

“Tôi cho rằng, sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền nhà đầu tư cá nhân với TTCK chủ yếu được yểm trợ bởi yếu tố xu hướng lãi suất giảm đã rõ nét. Sau 4 lần cắt giảm lãi suất điều hành, lãi suất đã giảm khoảng 150 - 200 điểm cơ bản so với đầu năm. Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước hầu hết đã giảm xuống dưới 6%, gần tương đương với thời điểm Covid-19” - bà Khánh Hiền nói.

Dòng tiền sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường cuối năm

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, hiện nay lãi suất huy động đang giảm mạnh, định hướng lãi suất cho vay sẽ giảm khá trong thời gian tới. Đây là điều kiện để hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý hơn, từ đó hồi phục doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Lãi suất thấp cũng kích thích dòng tiền trong nền kinh tế đi tìm kênh đầu tư phù hợp mang lại lợi suất cao hơn theo kỳ vọng.

“Chính sự dịch chuyển của dòng tiền hiện nay cũng là một yếu tố giúp TTCK có xu hướng tích cực hơn trong thời gian qua và có thể là trong thời gian tới” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo số liệu mới nhất vừa được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 188.298 tài khoản trong tháng 8/2023. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn là nòng cốt với 188.165 tài khoản mở mới. Đây là con số tài khoản mở mới kỷ lục của thị trường trong vòng hơn 1 năm kể từ tháng 7/2022 và tăng 25% so với lượng tài khoản mở mới trong tháng 7/2023.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) dự báo, với triển vọng mặt bằng lãi suất huy động dự kiến tiếp tục giảm thời gian tới, nhà đầu tư nội sẽ có xu hướng dịch chuyển tiền gửi sang các kênh đầu tư khác, trong đó có cổ phiếu, để tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho biết thêm, tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index trung bình trong tháng 8 ở khoảng 6,9%, điều chỉnh nhẹ so với tháng trước (7,2%) do lợi nhuận toàn thị trường chưa phục hồi kịp với đà tăng của VN-Index.

Mặc dù khoảng cách hiện tại giữa tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) và lãi suất huy động vẫn chưa thật sự hấp dẫn như giai đoạn tháng 10 - 11 năm ngoái để nhà đầu tư có thể giải ngân quyết liệt vào kênh chứng khoán, nhưng với dự báo lợi nhuận thị trường sẽ dần được cải thiện kể từ quý III/2023, mặt bằng lãi suất huy động có thể giảm xuống 6%/năm vào cuối năm 2023 và kênh chứng khoán sẽ cải thiện sức hấp dẫn so với kênh tiền gửi tiết kiệm./.