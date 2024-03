Thanh niên hải quan cả nước triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa

Kinh phí của chương trình do công chức Cục Hải quan TP Cần Thơ, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Long An đóng góp và ủng hộ của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn. Hướng tới kỷ niệm 93 ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Long An, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn tổ chức chương trình “Tháng ba kết nối - Trao quà yêu thương” tại Làng trẻ em SOS Bến Tre. Chương trình đã trao học 87 suất học bổng cho 87 trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Bến Tre đang theo học từ cấp 1 đến cấp 3 và học nghề; tặng 7 suất quà cho các cháu mẫu giáo, chưa đi học. Bên cạnh đó, chương trình cũng tặng cho Làng trẻ em SOS Bến Tre 25 triệu đồng tiền mặt để chăm lo sinh hoạt cho các cháu cùng 30 thùng sữa Vinamilk, 17 thùng mì tôm và bánh kẹo, nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá chương trình là 63,9 triệu đồng. Đây là nguồn đóng góp của công chức Cục Hải quan TP Cần Thơ, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Long An và ủng hộ của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn. Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TP Cần Thơ cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty TNHH Công nghệ Thái Sơn tổ chức về nguồn thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre.