Thành phố Đà Nẵng được phép thành lập khu thương mại tự do

Nghị quyết quy định, quản lý nhà nước về thị thực, xuất cảnh, nhập cảnh, tạm trú, lưu trú của người nước ngoài, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Khu thương mại tự do được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với khu công nghiệp. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan chưa được quy định tại Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với khu kinh tế.