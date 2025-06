(TBTCO) - Sở Tài chính Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thống nhất phương án trình Đề án chung về xây dựng khu thương mại tự do khu vực trong và ngoài cảng hàng không quốc tế Long Thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình, đề án xây dựng khu thương mại tự do của tỉnh đã được Sở Tài chính hoàn chỉnh, gửi lấy ý kiến của các chuyên gia kinh tế và các sở, ban, ngành của tỉnh, dự kiến sẽ triển khai bên ngoài khu vực sân bay Long Thành.

Mô hình sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua làm việc với ACV về đề án này, Sở Tài chính Đồng Nai được biết doanh nghiệp cũng đang xây dựng đề án khu thương mại tự do bên trong khu vực sân bay. Hai bên hiện đã thống nhất phương án tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án chung xây dựng khu thương mại tự do cho cả trong và ngoài sân bay.

Được biết, thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai lập Đề án xây dựng khu thương mại tự do phức hợp nhằm tận dụng tối đa lợi thế của sân bay Long Thành, Cảng Phước An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm phát triển các ngành, lĩnh vực khác nhau với các phân khu chức năng như sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, tài chính, khu kinh tế số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo…

Dựa trên các tiêu chí về định hướng phát triển, khả năng kết nối và sức lan tỏa, cũng như những lợi thế về mặt bằng, đảm bảo an ninh, sự phát triển bền vững, Đồng Nai đề xuất 6 khu vực có thể nghiên cứu để xây dựng khu thương mại tự do trong thời gian tới gồm Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; Khu công nghệ thông tin tập trung; Khu đổi mới sáng tạo; Khu logistics (huyện Long Thành); Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ); Khu cảng Phước An và hậu cần cảng (huyện Nhơn Trạch).