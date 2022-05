Thế giới ghi nhận trên 556.000 ca mắc mới COVID-19; Lo ngại về biến thể phụ của Omicron

COVID-19 tới 6h sáng 5/5:

(TBTCO) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 556.000 ca mắc mới COVID-19 và 1.644 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 515 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (166.960 ca), Hàn Quốc (49.038 ca) và Pháp (47.925 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (227 ca), Đức (222 ca) và Mỹ (164 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 83 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 523.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 663.000 ca tử vong.

Mỹ lo ngại về các biến thể phụ của Omicron

Một biến thể phụ mới dễ lây lan của Omicron đang lan rộng trên toàn nước Mỹ trong bối cảnh số ca mắc ở nước này đang tăng trở lại.

Theo dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 3/5, biến thể phụ mới của Omicron được gọi là BA.2.12.1 đã gây ra 36,5% số ca mắc mới ở nước này trong tuần kết thúc vào ngày 30/4, tăng so với 26,6% một tuần trước đó và tăng so với 16,7% hai tuần trước đó.

Một số khu vực ở Mỹ như vùng Northeast, đang ghi nhận nhiều ca mắc do BA.2.12.1 gây ra nhiều hơn so với các biến thể phụ khác. Cơ quan Y tế bang New York lần đầu tiên thông báo sự xuất hiện của biến thể phụ BA.2.12.1 vào giữa tháng 4 và đến ngày 23/4, biến thể này gây ra 41,6% số ca mắc COVID-19 trên toàn bang.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết biến thể phụ BA.2.12.1 dường như có khả năng lây lan cao hơn 25% so với biến thể phụ BA.2. Hiện CDC đang tiến hành đánh giá tìm hiểu thêm về tác động của biến thể phụ này đối với tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19.

Ngoài BA.2.12.1, hai biến thể phụ mới khác của Omicron là BA.4 và BA.5 cũng đã xuất hiện tại Mỹ, làm tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã nhiễm các biến thể phụ trước đó của Omicron.

Hiện chỉ có một số ít các ca mắc COVID-19 tại Mỹ là do biến thể phụ BA.4 và BA.5. Theo ông Zhang, hai biến thể phụ mới này có thể gây ra số ca mắc gia tăng tại Mỹ, song không giống như làn sóng dịch bệnh do biến thể gốc Omicron gây ra vào tháng 1.

EU khuyến nghị không nên chủ quan trước đại dịch COVID-19

Ngày 4/5, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề Y tế và an toàn thực phẩm Stella Kyriakides cho rằng đại dịch COVID-19 vừa bước sang giai đoạn mới nhưng chưa phải giai đoạn kết thúc.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Broadcasting Corporation của CH Cyprus, bà Stella Kyriakides nêu rõ Ủy ban châu Âu (EC) đã tuyên bố giai đoạn mới của đại dịch COVID-19, nhưng đây chưa phải là giai đoạn kết thúc. Bình luận về việc hầu hết các nước EU đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch, bà Stella Kyriakides thận trọng khuyến nghị các nước thành viên không nên vội chủ quan trước dịch bệnh, cảnh báo luôn có nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát mới.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước EU đã bước vào làn sóng dịch bệnh thứ 5 trong khi các nhà khoa học cảnh báo một đợt dịch mới trên toàn thế giới có thể xảy ra. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang chú ý tới những dòng phụ của biến thể Omicron và quan ngại khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới trên toàn cầu.

Bà Kyriakides cho biết, EC đang lo ngại trước thực tế rằng vẫn còn 90 triệu người tại các nước EU chưa tiêm phòng và tình trạng nhiều người còn do dự chưa đi tiêm mũi tăng cường sau khi các nước nới lỏng hạn chế. Bà cho rằng những người này có nguy cơ mắc COVID-19 và trở thành nhân tố góp phần gây ra một làn sóng dịch bệnh mới.

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tạm ngừng nhiều hoạt động vận tải hành khách để phòng dịch COVID-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 25/4/2022.

Ngày 4/5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa hàng chục ga tàu điện ngầm và tạm ngừng hoạt động các tuyến xe buýt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và tránh nguy cơ phải phong tỏa như thành phố Thượng Hải.

Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hành khách ở Bắc Kinh cho biết, chính quyền thành phố đã đóng cửa hơn 40 ga tàu điện ngầm, tương đương 10% tổng số nhà ga trong hệ thống, và tạm ngừng vận hành 158 tuyến xe buýt. Phần lớn ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt bị đình chỉ nằm ở quận Triều Dương (Chaoyang), tâm dịch COVID-19 ở Bắc Kinh.

Trước đó, thành phố Bắc Kinh với 22 triệu dân đã đóng cửa các trường học, cũng như một số cơ sở kinh doanh và tòa chung cư ở các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19.

Với hàng chục ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, Bắc Kinh đang cố tránh kịch bản phải phong tỏa toàn phần như Thượng Hải, đồng thời hy vọng có thể phát hiện, cách ly và khoanh vùng COVID-19 thông qua chiến dịch xét nghiệm đại trà.

Trong tuần này, 12/16 quận của Bắc Kinh triển khai đợt xét nghiệm diện rộng thứ 2, sau khi hoàn thành 3 đợt xét nghiệm diện rộng vào tuần trước với khoảng 21,8 triệu cư dân được xét nghiệm.

Cũng trong ngày 4/5, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã kêu gọi người cao tuổi tiếp tục thực hiện xét nghiệm COVID-19 thường xuyên khi vùng này dần nới lỏng các biện pháp giãn cách và khôi phục các hoạt động xã hội.

Chính quyền Hong Kong đã phân phối bộ xét nghiệm nhanh (RAT) cho những người từ 60 tuổi trở lên từ ngày 19/4 để khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm. Đến ngày 2/5, khoảng 2 triệu bộ xét nghiệm nhanh đã được phân phối tại Hong Kong. Giới chức Y tế đặc khu đánh giá người cao tuổi có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn, việc xét nghiệm thường xuyên bằng các bộ xét nghiệm nhanh sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời, ngăn bệnh tiến triển nặng hoặc tử vong.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc giảm

Hàn Quốc ngày 4/5 ghi nhận số ca mắc mới giảm xuống dưới 50.000 ca, trong bối cảnh nước này đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời nhằm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch.

Theo Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận thêm 49.064 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc đến nay lên 17.395.791 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 72 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 23.079 ca.

Giới chức Lào khuyến khích người dân tiêm mũi tăng cường

Giới chức y tế Lào mới đây khuyến nghị người dân tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 nhằm củng cố hệ miễn dịch và đáp ứng tiêu chí cần để có thể xin cấp phép xuất cảnh.

Ngày 4/5, nhật báo Vientiane Times đăng bài viết nhấn mạnh tiêm mũi tăng cường (mũi thứ ba hoặc mũi thứ tư) là yêu cầu đối với việc xin cấp phép ra nước ngoài.

Phó Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm trực thuộc Bộ Y tế Lào, bà Phonepaserd Sayamoungkhoun, nhấn mạnh bất kỳ trường hợp nào nộp đơn xin xuất cảnh sang một quốc gia khác đều phải tiêm mũi tăng cường. Bà khuyến nghị tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm mũi này nhằm củng cố khả năng miễn dịch với COVID-19 và điều đó cũng sẽ tạo thuận lợi cho việc xin cấp phép tham gia nhiều hoạt động khác.

Quy định tiêm mũi tăng cường được đưa ra tại thời điểm Ủy ban chuyên trách Quốc gia về Phòng ngừa và Kiểm soát dịch COVID-19 đang khảo sát ý kiến công chúng, trong đó có người nước ngoài đang sinh sống tại Lào, về đề xuất mở cửa các biên giới của nước này cho tất cả người dân trong nước và công dân nước ngoài. Kết quả khảo sát sẽ được nêu trong một bản đề xuất và văn bản này sẽ được đệ trình lên Chính phủ Lào để cân nhắc và ra quyết định phù hợp.

Theo số liệu của Ủy ban chuyên trách quốc gia về Phòng ngừa và Kiểm soát dịch COVID-19, tính đến nay, gần 70% dân số Lào đã tiêm đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19, song tỷ lệ tiêm mũi tăng cường vẫn ở mức thấp khi mới chỉ chiếm 19,4% dân số cả nước.

Ủy ban trên đang lên kế hoạch đề nghị chính phủ mở cửa đất nước hoàn toàn sau khi ghi nhận chiều hướng số ca mắc mới và số ca tử vong vì COVID-19 giảm ổn định. Một nhu cầu cấp bách hiện nay đối với quốc gia Đông Nam Á này đó là cần phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là hồi sinh ngành du lịch.

Tính đến ngày 4/5, Lào ghi nhận tổng cộng 208.111 ca mắc COVID-19, trong đó có 746 ca tử vong.

Biến thể phụ mới của Omicron đã có mặt ở Australia

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia

Cơ quan Y tế của Australia ngày 4/5 thông báo nước này vừa ghi nhận 3 biến thể phụ mới của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân mắc COVID-19, bao gồm biến thể BA.2.12.1, BA.4 và BA.5.

Phó Giáo sư Stuart Turville thuộc Viện nghiên cứu Kirby, Đại học New South Wales (UNSW) cho biết hiện vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng và khả năng lây truyền của các biến thể phụ mới này. Ông Turville chia sẻ sẽ cần một thời gian nữa để các nhà nghiên cứu có thể đưa ra một số kết luận giải đáp thắc mắc liệu những biến thể phụ mới của Omicron có phải là một trong những loại virus có khả năng lây nhiễm cao hay không. Ông nói tương tự như tất cả các loại biến thể đã được ghi nhận trước đó, thông số quan trọng cần theo dõi là mức độ nghiêm trọng của bệnh và dữ liệu này cần thời gian để tích lũy.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy các biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron có khả năng đáng kể tránh phản ứng kháng thể của người bệnh, vốn đã có được trước đó do nhiễm virus trong quá khứ và hoặc nhờ việc tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm, cũng như vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định trong trường hợp bị nhiễm các biến thể này, người bệnh sẽ gặp tác động ít nghiêm trọng hơn nếu đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã từng mắc COVID-19. Giới chức y tế Australia cảnh báo biến thể phụ mới BA.4, BA.5 và BA2.12.1 có khả năng sẽ thay thế biến thể phụ BA.1 và BA.2 tại Australia trong thời gian tới.

Trước đó, giới chức y tế Australia đã lên tiếng cảnh báo người dân cần thận trọng trong mùa Đông năm nay (bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến hết tháng 9) do khả năng gia tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19 và bệnh cúm mùa trong bối cảnh chính phủ nước này và chính quyền các bang đang dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Theo Nhóm Cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia (ATIGI), sau 3 tháng mắc COVID-19, người dân cần đi tiêm liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19 sớm nhất có thể./.