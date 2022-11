(TBTCO) - Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ 2021, thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. AM Best – công ty toàn cầu chuyên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm có trụ sở tại Mỹ, dự báo tốc độ tăng trưởng này sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả khả quan

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng năm 2022 toàn tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% (so với cùng kỳ năm 2021). Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2022, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.373 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt cũng thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng – đây là mức cổ tức hấp dẫn trên thị trường chứng khoán hiện nay. Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng năm 2022, Bảo hiểm PVI hoàn thành 118,6% kế hoạch 9 tháng và 90% kế hoạch năm 2022, tăng trưởng 26%, đạt tổng doanh thu 9.560 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 436,2 tỷ đồng, hoàn thành 117,6% kế hoạch 9 tháng, 70,6% kế hoạch năm.

Đại diện Bảo Minh cho biết, quý III/2022 doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt gần 1.173 tỷ đồng, tăng gần 40%. Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2022 tăng 73% lên hơn 121 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh đạt 85 tỷ đồng, tăng 37%.

Doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực mở rộng thị trường tại các địa bàn tiềm năng. Ảnh: Hà Phan

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Bảo Minh ghi nhận tổng doanh thu kinh doanh đạt 3.495 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 21% lên 3.242 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 244 tỷ đồng, tăng 17%...

Theo số liệu của Bảo hiểm BIC, quý III/2022, BIC ghi nhận doanh thu đạt hơn 833 tỷ đồng, tăng 35% (so với cùng kỳ). Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 43%. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 8% lên 82 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm BIC đạt 2.689 tỷ đồng, tăng 36%; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 2.551 tỷ đồng, tăng 39%.

Đại diện Bảo hiểm MIC cho biết, trong quý III/2022, doanh thu phí bảo hiểm gốc của tổng công ty đạt 1.079 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.132 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 57%. Lợi nhuận trước thuế đạt 63,4 tỷ đồng, tăng 54%. Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm xấp xỉ 3.221,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2022 đạt 170,4 tỷ đồng.

Theo số liệu của Bảo hiểm VietinBank (VBI), 9 tháng năm 2022, VBI vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20% và là một trong số ít công ty bảo hiểm phi nhân thọ có lợi nhuận tăng trưởng dương trong năm 2022 so với 2021.

Tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm

Với kết quả và nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, tổ chức A.M. Best mới đây đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2022 của Bảo hiểm BIC, tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb, triển vọng Ổn định. Kết quả trên được A.M. Best công bố dựa trên những đánh giá tích cực đối với các mặt hoạt động của BIC, bao gồm: năng lực tài chính, kết quả kinh doanh, hiệu quả hoạt động, hồ sơ năng lực và hệ thống quản trị rủi ro.

Mới đây, vượt qua hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, Bảo hiểm Bảo Việt giành chiến thắng và trở thành doanh nghiệp đạt giải “Sáng kiến bảo hiểm số của năm tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2022 (Insurance Asia Awards).Đây là giải thưởng thường niên để vinh danh các doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành bảo hiểm trong khu vực. Giải thưởng được đánh giá và xét duyệt độc lập bởi hội đồng các chuyên gia, cố vấn dày dặn kinh nghiệm, là lãnh đạo của các công ty bảo hiểm đa quốc gia hoặc từ những tổ chức tư vấn bảo hiểm lớn châu Á.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 19,1% Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ 2021. Xét theo nghiệp vụ: bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.040 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường; doanh thu bảo hiểm bắt thuộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%; doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19,7%; bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 16.347 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,8%...

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, lần thứ 2 liên tiếp Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (giai đoạn 2020-2021 và 2021-2022), có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2021-2022.

Bảo hiểm PVI cũng được tổ chức xếp hạng năng lực tài chính uy tín hàng đầu thế giới A.M. Best xếp hạng B++ và giải thưởng Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Non – Life Insurance Company), từ Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Magazine - IFM) của Vương quốc Anh.

Trong báo cáo “Triển vọng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam”, AM Best – công ty toàn cầu chuyên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm có trụ sở tại Mỹ, duy trì triển vọng ổn định đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam. AM Best dự báo tốc độ tăng trưởng này sẽ được duy trì, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế theo hướng phục hồi bền vững sau đại dịch.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho biết, đang nỗ lực mở rộng thị trường tại các địa bàn tiềm năng, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn, đẩy mạnh ứng dụng số…, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu năm 2022.