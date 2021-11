Thị trường bất động sản dần sôi động trở lại

(TBTCO) - Theo các chuyên gia thị, trường bất động sản đang dần sôi động trở lại. Song từ nay đến hết năm 2021, thị trường bất động sản sẽ không có chuyển biến đột phá. Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, thanh khoản bất động sản sẽ tăng trở lại, kéo theo giá cả có thể sẽ tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế mà nhu cầu nhà ở vẫn cao.

Mức độ quan tâm tăng kỷ lục

Theo báo cáo vừa được công bố của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản (BĐS) đã dấu hiệu hồi phục trong tháng 10 vừa qua. Lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng mạnh so với tháng trước, lần lượt ở mức 135% và 55%. Đại diện của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ tăng trưởng trên là một kỷ lục khó có thể lặp lại lần thứ hai tại thị trường bất động sản Việt Nam. Ở các tháng trước, có những thay đổi trồi sụt về mức độ quan tâm và lượng tin đăng rao bán bất động sản nhưng đều ở mức không quá cao, chỉ từ vài chục phần trăm.

Các dự án bất động sản mới được tung ra gần đây đều có sức hấp thụ tốt

khi mở bán lần đầu.

Tại thị trường Hà Nội, mức độ quan tâm đã tăng 48% so với tháng 9. Lượng tin đăng cũng đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 108%. Còn tại TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) mức độ quan tâm tăng 89% và lượng tin rao tăng trưởng một cách ngoạn mục, lên tới 358%. Trên hầu hết các phân khúc chi tiết thì mức độ tăng đều rất ấn tượng, thậm chí tỷ lệ tăng cao nhất thuộc về phân khúc nhà riêng với 534%.

Số liệu của thị trường qua các tháng, đặc biệt là giai đoạn giãn cách do làn sóng dịch lần thứ 4 cho thấy, mức độ quan tâm đến thị trường BĐS luôn có sự suy giảm thấp hơn rất nhiều so với lượng tin đăng. Đến tháng 10, thị trường có dấu hiệu khởi sắc trở lại, mức độ quan tâm đã tăng lên, nhưng lượng tin đăng lại tăng trưởng với tỷ lệ cao hơn rất nhiều.

Chuyên gia của Batdongsan.com lý giải, có hai nguyên nhân dẫn tới mức độ tăng trưởng kỷ lục này. Thứ nhất, số liệu tháng 10 đang được so sánh với mức nền khá thấp là tháng 9 - tháng cuối cùng của đợt giãn cách kéo dài, khi mà mọi thứ gần như ngưng trệ. Thứ hai, thị trường thực sự có những sức bật mạnh mẽ trong tháng 10. Các dự án bất động sản mới được tung ra gần đây đều có sức hấp thụ tốt khi mở bán lần đầu.

Nguồn cung sẽ tích cực trong quý IV

Trong khi đó, báo cáo thị trường BĐS của DKRA Việt Nam tháng 10 cho thấy, trong tháng, toàn thị trường có 9 dự án mở bán (4 dự án mới và 5 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), nguồn cung đạt 649 sản phẩm, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2020 (535 sản phẩm) và tăng 6,8 lần so với tháng 9/2021. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 36% (233 sản phẩm), bằng 65% so với cùng kỳ năm trước (359 sản phẩm), tăng hơn 10 lần so với tháng trước.

Nguồn cung mới trong tháng 10/2021 tập trung chủ yếu ở 4 thị trường: TP. HCM – Long An – Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tỉnh Long An dẫn đầu thị trường với 3 dự án mở bán (1 dự án mới – 2 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo). Cung cấp ra thị trường 353 sản phẩm, chiếm 54% tổng nguồn cung toàn thị trường. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 2 dự án mở bán trong tháng qua, cung cấp ra thị trường 140 sản phẩm – chiếm 22% tổng nguồn cung mới trong tháng 10/2021. Mặt bằng giá sơ cấp trong tháng tăng, mức tăng trung bình dao động 15% - 30% so với đợt mở bán trước đó.

Về phân khúc nhà phố, biệt thự, theo dự báo của DKRA Việt Nam, hiện nay có nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông, chuẩn bị. Dự kiến nguồn cung mới và sức cầu sẽ tăng vào những tháng cuối năm 2021, tập trung chủ yếu ở khu Đông thành phố.

Mặc dù lệnh giãn cách dần được nới lỏng ở hầu hết các địa phương nhưng hình thức mở bán online vẫn tiếp tục là hình thức chủ đạo được các sàn môi giới áp dụng trong tháng nhằm đảm bảo an toàn cho người mua cũng như tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Giá bán một số dự án mới chào bán tại TP. HCM ghi nhận tăng mạnh, đặc biệt ở khu Đông (TP. Thủ Đức), trong khi đó các tỉnh thành khác không có nhiều biến động so với tháng trước/đợt mở bán trước đó. Các chính sách bán hàng hấp dẫn, ví dụ như mức chiết khấu thanh toán nhanh tiếp tục được áp dụng nhằm kích cầu người mua. Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển R&D của Công ty DKRA Việt Nam cho biết, các chủ đầu tư đang cố gắng lấy lại những gì đã mất trong thời gian giãn cách xã hội. Từ tháng 9/2021 các doanh nghiệp chuyển sang bán hàng online… cũng là thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc.

Dự báo trong quý IV/2021 nguồn cung mới và sức mua cơ bản sẽ tích cực hơn quý III năm 2021, không chỉ ở TP.HCM mà còn ở cả các địa phương lân cận khác; trong đó, nguồn cung căn hộ có thể sẽ tăng nhẹ trong quý IV/2021 với khoảng 4.000 căn, đất nền các tỉnh giáp ranh TP. HCM sẽ có lượng giao dịch đáng kể, đặc biệt tại các địa phương có các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), sau thời gian giãn cách xã hội, thị trường BĐS khu vực phía Nam đang dần sôi động trở lại. Song, từ nay đến hết năm 2021, thị trường BĐS sẽ không có chuyển biến đột phá. Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, thanh khoản BĐS sẽ tăng trở lại, kéo theo giá cả có thể sẽ tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế, nhưng nhu cầu nhà ở vẫn cao. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, dòng vốn từ nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng... nên sẽ có xu hướng “rót” về BĐS, vì đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, bền vững trong dài hạn.