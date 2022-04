Quý I/2022:

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, việc Chính phủ đang từng bước minh bạch hóa hoạt động kinh doanh đã giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn. Cùng với đó, người mua nhà tiếp tục đánh giá tích cực về thị trường bất động sản và vì đây là kênh đầu tư ưu tiên so với phần còn lại như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm.

Tiếp tục là kênh thu hút đầu tư

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, nền kinh tế phát triển ổn định trong quý I/2022 với mức tăng trưởng GDP tốt hơn cùng kỳ 2020 và 2021, đạt 5,03%. Đáng chú ý, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký toàn ngành giảm 12% so với cùng kỳ năm trước thì vốn FDI đổ vào bất động sản (BĐS) tăng 213%. Số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới cũng tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Quốc Anh cũng dẫn số liệu so sánh với thời điểm năm 2010 để thấy, nền kinh tế năm 2022 dự báo sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững khi vốn đầu tư được quản lý chặt chẽ, có trọng tâm; lãi suất ổn định và kinh tế bắt đầu hồi phục tốt sau hơn 2 năm dịch bệnh. Với thị trường BĐS, Chính phủ đang từng bước minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Trong khi đó, theo khảo sát do Batdongsan.com.vn thực hiện, người mua nhà tiếp tục đánh giá tích cực về thị trường BĐS sau Tết âm lịch. BĐS được lựa chọn là kênh đầu tư ưu tiên so với phần còn lại như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm.

Cũng trong quý I/2022, những quy định về Luật Kinh doanh BĐS bắt đầu có hiệu lực, kỳ vọng sẽ làm lành mạnh và minh bạch hóa các hoạt động mua bán BĐS, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích lũy, quy hoạch, định vị lại môi giới ngành nghề…, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS chính quy và chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services, quý I/2022, giá đất vùng ven có xu hướng tiệm cận giá đất khu vực trung tâm sau khi các thông tin quy hoạch được công bố. Theo đó, sau khi có thông tin quy hoạch, các dự án nằm cách khu vực trung tâm 10 km ghi nhận tốc độ tăng giá từ 10 - 15%, các dự án nằm cách khu vực trung tâm 20 km ghi nhận tốc độ tăng giá 38%, các dự án nằm cách khu vực trung tâm 30 km ghi nhận tốc độ tăng giá từ 35%...

Đất nền giảm nhiệt

Về nguồn cung tương lai, tại miền Bắc, căn hộ tiếp tục là sản phẩm chủ đạo, nguồn cung mới có xu hướng phân bổ ra khu vực ven Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh. Bên cạnh đó, thời gian tới vẫn sẽ ghi nhận xu hướng Bắc tiến của các chủ đầu tư lớn khu vực phía Nam.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường, Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm đất nền ở Hà Nội có sự suy giảm ở một số huyện Đông Anh (25%), Gia Lâm (14%) và một số khu vực phía Tây suy giảm nhẹ như Thạch Thất, Quốc Oai,...

Giá căn hộ và nhà liền thổ có xu hướng tăng nhẹ, từ 2 - 5% Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services, tại Hà Nội, nguồn cung mới ghi nhận ở mức 4.904 căn hộ, tăng 36% theo quý, trong đó số lượng sản phẩm mới tập trung chủ yếu tại khu Tây (60%), khu Đông (38%). Nguồn cung sơ cấp ghi nhận 13.700 căn hộ. Giá căn hộ và nhà liền thổ có xu hướng tăng nhẹ, từ 2 - 5% so với quý trước. Tỷ lệ hấp thụ lũy kế bình quân thị trường nằm trong mức khả quan trên 70%, với đa số dự án đang giao dịch đã được mở bán từ các năm trước.

“Sự suy giảm này theo tôi đánh giá có sự ảnh hưởng từ yếu tố Hà Nội tạm dừng phân lô bán nền. Tuy nhiên, đây là ảnh hưởng mang yếu tố ngắn hạn, giảm nhiệt thị trường của Chính phủ. Còn nhìn vào động lực vì sao thị trường đất thổ cư Hà Nội và các tỉnh quanh miền Bắc có sự phát triển thì chúng tôi nhận thấy: thứ nhất, nhu cầu đầu tư tích trữ tài sản của người miền Bắc lớn; thứ hai, việc phát triển cơ sở hạ tầng thúc đẩy khu vực này phát triển. Do vậy, về ngắn hạn, tác động này sẽ giảm nhiệt thị trường đất nền Hà Nội” - ông Hiếu nhận định.

Trong khi đó, đất nền miền Trung ghi nhận mức độ quan tâm tăng 14% với những địa bàn "nóng" là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận.... Đáng chú ý, dù nhiều địa phương miền Bắc sụt giảm về mức độ tìm kiếm nhưng giá rao bán đất nền vẫn tăng khá mạnh như Bắc Giang tăng 35%, Hải Phòng tăng 29%, Quảng Ninh tăng 20%, Bắc Ninh tăng 16%.

Hiện, các nhà đầu tư tìm kiếm các thị trường mới nhiều sức hấp dẫn hơn, có xu hướng dịch chuyển khỏi các lõi trung tâm tới các tỉnh ven. Tại miền Bắc, các thị trường mới như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình nhận được nhiều sự quan tâm trong những tháng đầu năm 2022.