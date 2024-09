Thị trường bất động sản Việt Nam đi qua chu kỳ biến động, có dấu hiệu hồi phục

(TBTCO) - Ngày 18/9/2024, Batdongsan.com.vn đã tổ chức sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và tiêu điểm Bình Dương”. Ý kiến các chuyên gia tại sự kiện cho rằng, hiện tại, thị trường đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, mức độ quan tâm đến bất động sản có xu hướng tăng lên so với các quý vừa qua.

Từ cuối năm 2022, Batdongsan.com.vn đưa ra dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đảo chiều vào khoảng quý II đến quý IV/2024. Hiện tại, dữ liệu cho thấy thị trường đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, mức độ quan tâm đến bất động sản có xu hướng tăng.

Cụ thể, mức độ quan tâm đất trong quý III/2024 dự kiến tăng 49% so với cùng kỳ 2023, nhà riêng tăng 25%, chung cư tăng 24%, biệt thự tăng 22%.

Tỷ lệ hấp thụ tại các dự án được đánh giá khả quan. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Tham gia khảo sát của Batdongsan.com.vn, 72% môi giới nhận định biến động trong thị trường bất động sản hiện tại đang có nhiều tín hiệu tích cực hơn.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho rằng: “3 bộ luật sửa đổi liên quan đến bất động sản đang được đón nhận tích cực bởi người mua, môi giới, sàn giao dịch và chủ đầu tư bất động sản. Thị trường bất động sản năm 2024 dự kiến sẽ tăng tính minh bạch nhờ những thay đổi về luật. Nguồn cung nhà ở xã hội cũng có khả năng được cải thiện với chính sách ưu đãi, hỗ trợ mới".

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Lạc

Theo tổng hợp của Batdongsan.com.vn, nhiều dự án mở bán mới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có mức giá khá cao. Trong đó, tại Hà Nội, mức giá trung bình dao động từ 45 triệu đồng/m2 đến 90 triệu đồng/m2. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, mức giá trung bình dao động từ 45 triệu đồng/m2 đến 130 triệu đồng/m2.

Trả lời khảo sát của Batdongsan.com.vn, phần lớn môi giới nhận định tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới từ mức trung bình (30% - 60%) đến mức rất tốt (>80%).

Thị trường nhà riêng và đất nền cũng đã ghi nhận khởi sắc. Theo dữ liệu thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2024 của Batdongsan.com.vn, 2 loại hình nhà riêng và đất nền nhìn chung có cải thiện về mức độ quan tâm và giao dịch. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là sự cải thiện cục bộ tại một số khu vực, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc.

Theo công cụ lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, tại miền Bắc, giá nhà riêng tăng lên mức 173 triệu đồng/m2 vào quý III/2024 so với mức 95 triệu đồng/m2 vào quý I/2021. Trong khi đó, giá đất nền tại khu vực này tăng lên mức 46 triệu đồng/m2 vào quý III/2024 so với mức 27 triệu đồng/m2 vào quý I/2021. Còn tại khu vực miền Nam, biến động giá đất nền và nhà riêng không quá lớn. Cụ thể, giá nhà riêng tăng lên mức 106 triệu đồng/m2 vào quý III /2024 so với mức 94 triệu đồng/m2 vào quý I/2021 và giá đất nền tăng nhẹ lên mức 17 triệu đồng/m2 vào quý III/2024 so với mức 13 triệu đồng/m2 vào quý I/2021.

Thị trường nhà riêng và đất nền ghi nhận sự khởi sắc, nổi bật nhất là Hưng Yên. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Trong diễn biến khác, thị trường cho thuê đang bước vào chu kỳ tăng trưởng do yếu tố mùa cao điểm và sức ép từ giá bán. Trong 9 tháng đầu năm 2024, giá bán đã tăng dần lên mức trên 50 triệu đồng/m2, tạo sức ép khiến giá thuê cũng tăng theo, từ mức 10 triệu đồng/căn/tháng vào cuối năm 2023 lên mức 11 triệu đồng/căn/tháng./.