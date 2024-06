Thị trường chứng khoán - Dự báo những gam màu tươi sáng

ÔNG ĐỖ BẢO NGỌC - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM: Dòng tiền đang được đánh giá tích cực Dòng tiền trên TTCK đang được đánh giá là tích cực. Bên cạnh khả năng giảm lãi suất từ FED, các yếu tố như lãi suất vẫn duy trì mức thấp, tỷ giá gần đây cũng ổn định trở lại, Chính phủ quyết tâm bình ổn thị trường vàng… đã khiến dòng tiền trong nền kinh tế vẫn có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở các thị trường tài sản như chứng khoán, bất động sản. Dòng tiền khối nội vẫn là trợ lực chính hỗ trợ cho xu hướng tăng của thị trường thời gian tới. Dòng tiền ngoại bán ròng mạnh thời gian qua, nhưng không tác động quá lớn tới xu hướng chung của thị trường. Nửa cuối năm nay, nếu FED hạ lãi suất, khối ngoại có thể mua ròng trở lại hoặc ít nhất cũng giảm bán ròng, điều này kết hợp với các yếu tố tích cực trong nước sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho TTCK chinh phục đỉnh cao mới. ÔNG ĐINH QUANG HINH - TRƯỞNG BỘ PHẬN VĨ MÔ VÀ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT: Kết quả kinh doanh hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường Định giá của VN-Index đang ở vùng khá hợp lý nếu so sánh với các thị trường mới nổi khi xét trên tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) và tương đối rẻ khi xét trên tỷ lệ P/B (giá trên giá trị sổ sách). Tuy nhiên, xu hướng cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2024 sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho TTCK. Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE năm 2024 là 16 - 18% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu khi những chỉ báo vĩ mô cải thiện, đặc biệt chú ý đến các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thép, bất động sản, mía đường và công nghệ. Nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu do áp lực từ tỷ giá và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã hạ nhiệt.