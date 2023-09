Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo châu Á giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm sản xuất gạo hàng đầu châu Á giảm nhẹ trong tuần này. Đà tăng giá mạnh từ quyết định hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã tác động tiêu cực tới nhu cầu tiêu thụ và khiến người mua ngần ngại ký kết các giao dịch mới.

Thuế xuất khẩu đã góp phần đẩy giá gạo của Ấn Độ lên và người mua không chấp nhận mức giá đó. Ảnh: TL

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 525 - 535 USD/tấn

Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - đã áp đặt mức thuế 20% đối với xuất khẩu gạo đồ vào ngày 25/8 vừa qua, bên cạnh các hạn chế hiện hành đối với loại gạo trắng không phải giống basmati, vào thời điểm giá gạo thế giới đã gần chạm mức cao nhất trong 12 năm.

Tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 525 - 535 USD/tấn, thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 520 - 540 USD/tấn ghi nhận vào tuần trước. Một nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết, thuế xuất khẩu đã góp phần đẩy giá lên và người mua không chấp nhận mức giá đó.

Trong khi đó, nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh có kế hoạch sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm do dự trữ nội địa tốt và vụ mùa bội thu kỷ lục.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 630 - 640 USD/tấn vào ngày 7/9, mức thấp nhất trong một tháng và giảm từ mức 640 - 650 USD/tấn trong tuần trước.

Một thương nhân ở TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Giá giảm để cung có thể đáp ứng cầu, vì người mua không sẵn sàng trả giá cao”.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm xuống còn 620 USD/tấn từ mức 635 USD/tấn vào tuần trước.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết, nguồn cung đang dần được bổ sung và giá gạo giảm một phần do đồng baht suy yếu.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 8/9 tại thị trường Mỹ, với giá đậu tương tăng, còn giá ngô và lúa mỳ đồng loạt đi xuống.

Khép phiên này, giá ngô giao tháng 12/2023 giảm 2,5 xu Mỹ (tương đương 0,51%) xuống 4,8375 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao tháng 12/2023 giảm 4 xu Mỹ (0,67%) xuống 5,9575 USD/bushel. Ngược lại, giá đậu tương giao tháng 11/2023 tăng nhẹ 3,5 xu Mỹ (0,26%) lên 13,63 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Các phiên giao dịch luôn trở chiều là điểm đặc trưng của thị trường nông sản Mỹ trong tuần này. Khối lượng giao dịch trên sàn CBOT vẫn ở mức rất thấp do ít nhà đầu tư muốn thêm ôm thêm rủi ro trước Báo cáo vụ mùa của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/9.

Dữ liệu từ Cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã nhập khẩu 71,65 triệu tấn đậu tương trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 17,9% so với một năm trước đó. Chỉ riêng trong tháng 8/2023, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đạt 9,36 triệu tấn, giảm so với mức 9,73 triệu tấn của tháng 7/2023 và 10,27 triệu tấn của tháng 6/2023, nhưng cao hơn mức 7,17 triệu tấn đậu tương nhập khẩu trong cùng kỳ năm ngoái. Giá mỗi tấn đậu tương mà Trung Quốc nhập khẩu trong 8 tháng qua giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 4.288,6 NDT (khoảng 593,99 USD). Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, đã nhập khẩu tổng cộng 91,08 triệu tấn đậu tương vào năm ngoái.

Doanh số xuất khẩu hàng tuần của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1/9 là 13,6 triệu bushel lúa mỳ, 37,4 triệu bushel ngô và 65,5 triệu bushel đậu tương.

Dự kiến đầu tuần tới khu vực phía Nam và đồng bằng miền Trung nước Mỹ sẽ có mưa. Mưa đến quá muộn để hỗ trợ triển vọng năng suất ngô và đậu tương, nhưng là điều kiện thuận lợi để gieo trồng lúa mỳ vụ Đông.

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn chưa tăng trở lại trong phiên cuối tuần ngày 8/9. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2023 tại sàn giao dịch London đứng mức 2.407 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại sàn ICE US - New York được giao dịch ở mức 148,65 xu Mỹ/lb (1 lb = 0,4535 kg) sau khi giảm 0,77% (tương đương 1,15 xu Mỹ) tại thời điểm 11 giờ 48 phút ngày 9/9 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê Arabica đã chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Áp lực giảm đang đè nặng lên giá cà phê khi Brazil sắp kết thúc vụ thu hoạch, thúc đẩy xu hướng bán tháo cà phê lấy tiền mặt, bởi người trồng cà phê ở Brazil cần bán lượng tồn vụ cũ để nhường chỗ cho cà phê mới thu hoạch.

Báo cáo ngày 8/9 của Tổ chức Cà phê Quốc tế cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023 đã giảm 5,7% so với một năm trước đó, xuống mức 103,74 triệu bao.

Thị trường cà phê toàn cầu được dự đoán sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao trong niên vụ tính từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024.