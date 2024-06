Thị trường vàng sôi động, doanh thu 5 tháng của PNJ tăng 36,9% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo công bố của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận doanh thu thuần 5 tháng đầu năm 2024 của PNJ đạt 19.546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,9% và 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024. Theo đó, doanh thu thuần 5 tháng đầu năm 2024 của PNJ đạt 19.546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,9% và 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 52,6% kế hoạch doanh thu (37.148 tỷ đồng) và 50,3% kế hoạch lợi nhuận năm (2.089 tỷ đồng).

Theo PNJ, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ tăng 12,8% so với cùng kỳ, chủ yếu do sự nỗ lực của PNJ trong việc tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng; triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng mới và tăng cường t lệ khách hàng cũ quay lại.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 16,4% so với cùng kỳ 2023. Bên cạnh đó, doanh thu vàng 24K cũng tăng 90,9% so với cùng kỳ 2023, nhờ sự sôi động của thị trường.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng năm 2024 đạt 16,5%, giảm so với mức 19% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh (tỷ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao, đóng góp tỷ trọng 43,4% doanh thu so với mức 30,9% cùng kỳ năm 2023).

Tính đến cuối tháng 5, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 405 có mặt tại 57/63 tỉnh thành, bao gồm 396 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ , 3 cửa hảng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ. Công ty cho biết đã mở mới 12 cửa hàng PNJ và đóng 7 cửa hàng.

Mới đây, Hội đồng quản trị PNJ công bố thông tin dự kiến phát hành hơn 3,34 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu. hời gian phát hành dự kiến là quý II, III/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận./.