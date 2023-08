Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ chung sức, đồng lòng, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công

Đồng chí Nguyễn Đức Chi – Thứ trưởng Bộ Tài chính: Trong kỷ nguyên số bùng nổ thông tin như hiện nay, với sự lên ngôi của các nền tảng số và mạng xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang chủ động thích ứng linh hoạt, biến những khó khăn thách thức thành thời cơ để đổi mới và phát triển, giữ vững vai trò chủ đạo trong định hướng dư luận. Với Thời báo Tài chính Việt Nam cũng vậy, để có thể cạnh tranh, phát triển được, đòi hỏi tập thể tòa soạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn tự đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động để mở rộng đối tượng bạn đọc, theo kịp nhịp thở của công nghệ, của thời đại. Phải đổi mới hàm lượng thông tin, phương thức truyền tải và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành một kênh không thể thiếu mỗi khi công chúng cần nắm thông tin về hoạt động tài chính – kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của báo chí nói chung và Thời báo Tài chính Việt Nam nói riêng có được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ hay không, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cả lực lượng cộng tác viên. Trình độ của đội ngũ cán bộ, phóng viên phải thể hiện trước hết ở bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm của người làm báo. Hơn nữa, nhất thiết cần am hiểu, tuân thủ luật pháp, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có kiến thức tốt về ngoại ngữ và tin học. Đối với một tờ báo kinh tế như Thời báo Tài chính Việt Nam, ngoài nghiệp vụ báo chí, mỗi phóng viên, biên tập viên còn phải am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững và am hiểu sâu kiến thức về kinh tế. Để làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cá nhân. Thời báo Tài chính Việt Nam cần xây dựng cho mình một đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, các nhà quản lý kinh tế, nhà báo am hiểu sâu sắc về tài chính – kinh tế, có thể tham gia góp ý vào những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ngành Tài chính, dự báo và phân tích được các xu hướng phát triển cũng như hiệu quả tác động của các chương trình, chính sách kinh tế. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, ngành Tài chính đang nỗ lực triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho ngành Tài chính hết sức vẻ vang nhưng cũng nặng nề, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, lan tỏa tốt, nêu gương người tốt việc tốt, cơ chế chính sách tốt để thúc đẩy việc quản lý, điều hành của ngành Tài chính hiệu quả nhất, góp phần vào sự phát triển của đất nước bền vững. Thời báo Tài chính Việt Nam cần tiếp tục phát huy nền tảng sẵn có, tận dụng cơ hội, sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị trong ngành Tài chính, của các cấp các ngành để sáng tạo thêm những sản phẩm báo chí mới, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí trong thời đại số, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành Tài chính. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Thời báo Tài chính Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, xin chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Thời báo Tài chính Việt Nam luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, để có nhiều tác phẩm hay, bài viết tốt. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của mình, Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ chung sức, đồng lòng, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường phía trước, góp phần vào sự phát triển của ngành Tài chính và của đất nước!