Thời tiết ngày 7/9: Bão số 3 đạt cường độ gió mạnh nhất vào sáng đến chiều hôm nay

(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7-9).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ trực tiếp vào miền Bắc trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Là trọng tâm của gió mạnh, Quảng Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có thể có gió đạt cấp 11-12 ở khu vực ven biển; khả năng xảy ra rủi ro thiên tai cấp 4. Các khu vực khác trên đất liền như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 6-8, giật cấp 10-11.

Về mưa, từ 1 giờ 7/9 sẽ có mưa trên đất liền, trước tiên là khu ven biển Quảng Ninh, sau đó sẽ dịch sang phía Tây và mở rộng sang phía Nam. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định dự báo lượng mưa có thể đạt từ 200-350 mm. Mưa ở ven biển các tỉnh trên sẽ kết thúc vào sáng 8/9.

Các địa phương sâu trong đất liền trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa muộn hơn, khoảng 4-7 giờ ngày 7/9, mưa nặng dần. Mưa ở Thủ đô Hà Nội sẽ kết thúc muộn hơn so với khu vực ven biển, dự báo trưa và đầu giờ chiều 8/9 sẽ kết thúc.

Từ 8/9, mưa tập trung và kéo dài ở khu vực Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái… lượng mưa cả đợt tương đương khu vực Đông Bắc Bộ, từ 200-350 mm.

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

- Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Ngày 7-9 gió giảm dần.

- Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền:

- Sáng 7-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7-9).

Sóng biển:

- Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày 7-9 độ cao sóng giảm dần.

- Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 6-8m.

- Sáng 7-9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.

Nước dâng/rút do bão:

Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hóa) - 2m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 7-9 và nước rút do bão, khoảng 0,5m (Thanh Hóa) - 1m (Quảng Ninh) xuất hiện vào sáng ngày 7-9.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước hôm nay (7-9):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-8, giật cấp 9-11; riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Nhiệt độ 23-29 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-8, giật cấp 9-11. Nhiệt độ 24-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C./.