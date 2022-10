(TBTCO) - 9 tháng năm 2022, số thu ngân sách nhà nước do ngành Hải quan thực hiện đạt 328.832 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy số thu đạt cao và sắp "cán đích", nhưng vẫn còn nhiều thách thức, khi thu từ thuế xuất nhập khẩu cuối năm có xu hướng giảm.

Số thu có xu hướng giảm dần

Theo ông Trần Bằng Toàn - Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (XNK - Tổng cục Hải quan), chỉ trong 9 tháng, nhiệm vụ thu của ngành Hải quan gần tiến về đích là do nhiều yếu tố cộng hưởng. Số tăng thu 9 tháng năm 2022 chủ yếu từ dầu thô, nhập khẩu xăng dầu (19.750 tỷ đồng) cùng với giá than nhập khẩu cũng tăng gấp 2,2 lần so với dự toán và cùng kỳ năm 2021 (khoảng 6.300 tỷ đồng). Tuy nhiên, kim ngạch XNK có thuế và số thu có xu hướng giảm dần từ tháng 7/2022. Cụ thể, kim ngạch XNK có thuế tháng 7 giảm 14,8% so với tháng 6, số thu giảm 11,1%; kim ngạch XNK có thuế tháng 8 giảm 1,19% so với tháng 7, số thu giảm 1,23%; kim ngạch XNK có thuế tháng 9 giảm 4,42 % so với tháng 8, số thu giảm 9,9%.

Tổng cục Hải quan cho biết, nguyên nhân khiến kim ngạch XNK giảm là do lo ngại dịch bùng phát, nên 6 tháng đầu năm các doanh nghiệp đã nhập khẩu một lượng lớn hàng để dùng cho sản xuất cuối năm. Do đó kim ngạch XNK giảm dần vào những tháng cuối năm. Ngoài ra, do tình hình tồn kho hàng hóa khá lớn trong hệ thống phân phối của SEVT (Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên) và các doanh nghiệp trong cùng hệ thống Samsung.

Công chức hải quan kiểm tra hàng hoá nhập khẩu. Ảnh: TB

Đồng thời, do ảnh hưởng của tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế gia tăng trên toàn cầu, việc áp dụng điều hành kinh tế vĩ mô bằng chính sách tiền tệ thắt chặt đang được triển khai mạnh mẽ trên nhiều quốc gia, do đó SEVT dự báo sẽ có xu hướng giảm về nhu cầu hàng hóa vào những tháng cuối năm 2022, đồng thời sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng năm 2023. Chính vì vậy, SEVT, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam và các doanh nghiệp vệ tinh đã bắt đầu thực hiện cắt giảm bớt thời gian sản xuất, sản lượng sản xuất, xuất khẩu trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng gần đây và thời gian tiếp theo.

Tổng cục Hải quan cũng cho hay, cuối năm là mùa mưa, điện năng từ các nhà máy thủy điện dồi dào, nên việc các nhà máy nhiệt điện khó tăng công suất, mặt khác giá than hiện vẫn ở mức cao, nên cuối năm giảm lượng than nhập khẩu. Cuối năm 2021 nhiều dự án năng lượng tái tạo gấp rút thực hiện do quy định về giá bán điện, nên tăng máy móc thiết bị nhập khẩu, còn cuối năm 2022 hầu như không phát sinh các dự án năng lượng điện tái tạo…

Xử lý kịp thời tình trạng ùn tắc hàng hóa, nông sản

Trước thực tế trên, ông Trần Bằng Toàn cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cùng với việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, ngành Hải quan sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Toàn ngành phấn đấu tối thiểu đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, trong điều kiện thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước tạo nguồn lực cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị phải triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó, cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý kịp thời tình trạng ùn tắc hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Một nhiệm vụ quan trọng khác đó là tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa... Các đơn vị hải quan kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu…); chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022 đồng thời không để phát sinh nợ mới trong năm 2022 qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra các cấp. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan năm 2022 và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Hải quan.

Tới đây, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trọng tâm đã đề ra tại Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2022 và Chỉ thị số 384/CT-TCHQ ngày 8/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về đẩy mạnh cảnh cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ.