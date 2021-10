Thu ngân sách nội địa chặng nước rút: Mỗi tháng phải thu 86.800 tỷ đồng mới hoàn thành dự toán

(TBTCVN) - Trước tình hình thu ngân sách tháng 9/2021 và những tháng gần đây liên tục giảm, để hoàn thành dự toán được Bộ Tài chính giao năm 2021, mỗi tháng ngành Thuế phải thu khoảng 86.800 tỷ đồng. Thông tin trên được ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021 của Bộ Tài chính mới đây.

Thu ngân sách tháng 9 đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý tháng 9/2021 đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán và chỉ bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 48.600 tỷ đồng, bằng 4,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 53,4% so với cùng kỳ. Số thu tháng 9/2021 thấp hơn nhiều so với tháng 8/2021 (tháng 8 thu đạt 69.349 tỷ đồng).

Nếu tính theo quý, thì quý I/2021 thu đạt 369.688 tỷ đồng, quý II/2021 đạt 289.717 tỷ đồng, quý III/2021 chỉ đạt gần 246.000 tỷ đồng. Nếu so với tháng 8/2021, số thu tháng 9/2021 của nhiều tỉnh có mức thu khá thấp. Cụ thể, số thu tháng 9 so với tháng 8/2021 thì một số tỉnh như: Đồng Tháp chỉ bằng 17%, Trà Vinh 18%, Tiền Giang 19%, TP. Hồ Chí Minh bằng 60%, Đồng Nai 67%.

Nguồn: Tổng cục Thuế Đồ họa: Hồng Vân

Đánh giá về kết quả thu ngân sách 9 tháng của năm 2021, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, số thu đạt thấp là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến số thu tháng 9/2021 đạt thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, do dịch bệnh, nên công tác thanh tra, kiểm tra đạt thấp. “Tháng 9/2021 toàn ngành chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra được 3.397 cuộc, đạt 3,28% so với kế hoạch. Lũy kế 9 tháng đạt 46.752 cuộc, đạt 51% so với kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị qua công tác thanh tra, kiểm tra là 34.000 tỷ đồng” - ông Tuấn thông tin.

Riêng công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh công tác hoàn thuế, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế; lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố; thực hiện rà soát, phân tích các mặt hàng có rủi ro. 9 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế, đã thu hồi và phạt là 690 tỷ đồng.

Về công tác thu hồi nợ, 9 tháng thu đạt 22.000 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên công tác thu hồi nợ rất khó khăn. Tháng 8 thu 2.090 tỷ đồng, tháng 9 chỉ thu được 1.100 tỷ đồng, giảm 1.500 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng. Riêng việc khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94 là 4.844 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu những tháng cuối năm rất khó khăn

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp từ quản lý thu ngân sách từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, theo dự toán được Bộ Tài chính giao năm 2021, ngành Thuế phải thu 1.167.400 tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán pháp lệnh (dự toán Quốc hội giao). “Căn cứ vào kết quả 9 tháng năm 2021, thì quý IV/2021 phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, như vậy bình quân 3 tháng cuối năm, mỗi tháng phải thu 86.800 tỷ đồng. Tình hình như hiện nay là rất khó khăn” - ông Tuấn nói.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục rà soát nguồn gia hạn thuế (khoảng 42.000 tỷ đồng) để đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nguồn thu này có thể chỉ đạt 80 - 90% số phải thu vì đây là những doanh nghiệp rất khó khăn. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng phấn đấu thu nợ khoảng 10.000 tỷ đồng.

“Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách, đánh giá khả năng thu trong những tháng cuối năm theo từng khoản thu, từng sắc thuế, từng địa bàn để chỉ đạo sát sao cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách. Chúng tôi cũng sẽ bám sát diễn biến giá dầu thô trên thị trường, vì hiện nay giá dầu thô đang có xu hướng tăng, sản lượng khai thác tăng để có giải pháp thu kịp thời” - ông Tuấn nói.

Ngoài sự chủ động các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết sẽ phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đôn đốc các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước trung ương như: tiền sử dụng đất; thu phí, lệ phí trung ương; thu cổ tức lợi nhuận còn lại; thu chênh lệch thu chi ngân hàng; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp gia hạn, đồng thời động viên các doanh nghiệp nộp lại khi hết thời gian gia hạn.

“Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là thu ngân sách, Tổng cục Thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế và các thông tư, Tổng cục Thuế đang rà soát lại biểu mẫu thủ tục hành chính, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính để công bố thủ tục hành chính. Tinh thần của ngành Thuế là tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cấp các thủ tục từ cấp độ 1,2 lên cấp độ 3,4, đồng thời tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến sẽ giảm khoảng 60 - 80 thủ tục” - ông Tuấn cho biết.