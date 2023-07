Thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 122% so với cùng kỳ

Cục Thuế Hải Dương:

(TBTCO) - Ông Đỗ Công Tiến - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh được 8.541 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán.

Thu từ lợi nhuận, cổ tức đạt 176% dự toán

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, có 2 khoản thu vượt dự toán là thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia thực hiện được 35,2 tỷ đồng, đạt 176% dự toán, cao hơn 35,2 tỷ so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương được 108,5 tỷ đồng, đạt 136% dự toán, tăng 122% so với cùng kỳ.

Ông Đỗ Công Tiến - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: CTV.

Chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho hay, có được những kết qủa trên, 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, đặc biệt là các chính sách thuế mới, chính sách, cơ chế thuế, phí hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn. Đồng thời, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, tăng cường thu hồi nợ đọng, đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ NNT để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Có 8 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán như: Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 3.788,7 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.510,8 tỷ đồng, đạt 54% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân thu được 627,4 tỷ đồng, đạt 64% dự toán; thu từ phí, lệ phí được 91,7 tỷ đồng, đạt 63% dự toán. Thu khác ngân sách được 277,9 tỷ đồng, đạt 84% dự toán…

Tuy nhiên, ông Tiến cũng cho biết, có 5 khoản thu đạt thấp so dự toán. Cụ thể như, thu tiền sử dụng đất được 1.187,7 tỷ đồng, đạt 32% dự toán (do chính sách tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản trầm lắng). Thu từ khu vực DNNN trung ương được 185,5 tỷ đồng, đạt 31% dự toán (do các DNNN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp).

Thuế bảo vệ môi trường thu được 290,4 tỷ đồng, đạt 28% dự toán, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022.Thu từ tiền thuê đất được 107,4 tỷ đồng, đạt 35% dự toán, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg và được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP. Thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích được 8,9 tỷ đồng, đạt 45% dự toán.

Thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách

Theo ông Tiến, để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023, cục thuế xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, cục thuế tăng cường cán bộ, công chức cho công tác hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nộp thuế (NNT); thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023.

Các đơn vị thuế thường xuyên thực hiện kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp xuất hóa đơn khống thông qua ứng dụng hóa đơn điện tử; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như: doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thương mại điện tử, bất động sản, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn…; đảm bảo triển khai thanh tra, kiểm tra đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ông Tiến cho biết, trong thời gian tới, cục thuế tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các chi cục thuế, UBND các cấp để đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của các dự án nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2023, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và công khai thông tin tình trạng nợ đọng của các dự án.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai các giải pháp để đôn đốc thu nợ cũ, không để phát sinh nợ mới, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời đểm 31/12/2023 không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào NSNN năm 2023.