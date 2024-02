Thu nhập thợ lò Than Mông Dương năm 2023 đạt hơn 22 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Năm 2023 tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - TKV giao.

Than Mông Dương phấn đấu năm 2024 cả than sản xuất và tiêu thụ đều đạt 1,55 triệu tấn.

Năm 2023, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin đã sản xuất 1.565.000 tấn than, vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ 5 liên tiếp công ty đạt sản lượng theo công suất thiết kế. Mét lò đào lò chuẩn bị sản xuất đạt 19.750m, tăng xấp xỉ 4% so với kế hoạch năm.

Than tiêu thụ đạt 1.579.000 tấn, tăng 1,9% so với kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng than nguyên khai giao nhà máy tuyển là 1.561.000 tấn, tăng 3,5% so năm 2022. Với mục tiêu "An toàn để sản xuất" công ty vẫn hoàn thành được kế hoạch sản lượng trước ngày 25/12/2023. Đáng chú ý, một số ngày đạt sản lượng kỷ lục trên 7.000 tấn/ngày.

Thu nhập của người lao động cũng được nâng cao, bình quân thu nhập thợ lò đạt trên 22,7 triệu

đồng/người/tháng, tăng 7,6% kế hoạch TKV giao. Doanh thu và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch cũng đã cải thiện các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

Đặc biệt, năm 2023 là năm thành công rực rỡ với Than Mông Dương trong công tác tuyển dụng thợ lò, hoàn thành kế hoạch tuyển dụng trước 4 tháng so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống người lao động và cải tạo cảnh quan, môi trường mỏ được cải thiện rõ rệt. Công ty tiếp tục duy trì bữa ăn tự chọn và nước tăng lực đảm bảo dinh dưỡng cho CBCNV; đồng thời, sửa chữa, cải tạo nhà ăn, cải tạo khu vực trạm y tế, nhà điều hành… cho CBCNV đi nghỉ dưỡng.

Năm 2024, Công ty CP Than Mông Dương đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ than đều đạt 1.550.000 tấn; số lượng mét lò đào phấn đấu đạt 19.800m; lợi nhuận phấn đấu đạt trên 62,7 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác an toàn, môi trường làm việc được cải thiện và đảm bảo hơn năm 2023, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng. Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã ký với tập đoàn, đảm bảo đủ việc làm cho toàn thể CBCNV, thu nhập, tiền lương người lao động được đảm bảo và ổn định.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024, ông Phan Xuân Thủy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV đề nghị, trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của TKV, chủ động về nhân lực, vật lực có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động; chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Song song đó là tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống người lao động./.