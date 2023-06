(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 15 bị can trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán”.