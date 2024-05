Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

TP. Hà Nội tiết kiệm chi ngân sách 10.946 tỷ đồng Năm 2023, có 31 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố có số tiết kiệm về chi ngân sách, trong đó một số bộ, ngành, địa phương có số tiết kiệm cao. Cụ thể, TP. Hà Nội tiết kiệm 10.946 tỷ đồng, Quảng Ninh 4.459 tỷ đồng, Bộ Giao thông vận tải 3.810 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.470 tỷ đồng, Bộ Tài chính 2.405 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng 1.524 tỷ đồng, Nghệ An 1.012 tỷ đồng, Ninh Bình 1.146 tỷ đồng, Bộ Công an 505 tỷ đồng. Một số địa phương đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên như TP. Hà Nội 3.331 tỷ đồng; Quảng Ninh 2.864 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 614 tỷ đồng; Nghệ An 311 tỷ đồng; Thanh Hóa 259 tỷ đồng...