Thực phẩm Vạn Xuân Tố Nữ Plus, Sâm Plus S'body Green quảng cáo sai phép

(TBTCO) - Ngày 8/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vạn Xuân Tố Nữ Plus, Sâm Plus S'body Green quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua hậu kiểm, cục đã phát hiện website: vanxuantonuplus.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vạn Xuân Tố Nữ Plus, website duocphamthanhmong.com quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Plus S'body Green vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. Nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vạn Xuân Tố Nữ Plus vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: TL.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Plus S'body Green và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vạn Xuân Tố Nữ Plus do Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Mong Pharma (địa chỉ: Mỹ Gia 3-24, Vinhomes Bến Đoan, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.

Tại buổi làm việc với Cục An toàn thực phẩm, Giám đốc công ty khẳng định công ty không thực hiện và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Plus S'body Green và Vạn Xuân Tố Nữ Plus.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm để quyết định mua và sử dụng sản phẩm tại đường link nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.