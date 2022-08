Thủy sản nhập khẩu làm giống đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế nhập khẩu

(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thủy sản làm giống.

Doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản để làm giống đáp ứng quy định pháp luật thì được miễn thuế nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan dẫn chiếu một số quy định liên quan. Về thuế nhập khẩu, khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: “Giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.

Khoản 1 Điều 18 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn luật này quy định: “Miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Ngoài ra, việc xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hồ sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều 31 Nghị định 134.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản để làm giống đáp ứng quy định tại các văn bản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu.

Liên quan đến thuế GTGT, khoản 2 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: “Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch phối, vật liệu di truyền thuộc đối tượng không chịu thuế”.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch phối, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định”.

Đối chiếu với các quy định, trường hợp sản phẩm thủy sản do các cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi do cơ quan quản lý nhà nước cấp nhập khẩu để làm giống thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.